Pasajero destornilla estructuras de bus del Metropolitano «por comodidad» [Video]

Un pasajero de un bus del Metropolitano fue captado por otros usuarios destornillando parte de la estructura trasera del vehículo. Al reclamarle por su accionar, el sujeto respondió que lo hacía «por comodidad» para salir de la unidad sin problemas.

«Estoy velando por mi comodidad, porque no me gusta ir apretado como ustedes. Yo no estoy destruyendo, estoy sacando nada más. Quiero sacarlo porque al momento que voy a bajar va a estar difícil», se defendió el hombre con un destornillador eléctrico en la mano cuando otros pasajeros le reclamaron.

Pese a que varios pasajeros protestaron, el hombre no se inmutó y, con una sonrisa, siguió destornillando uno de los pasamanos del Metropolitano. Cabe apuntar que él y otro sujeto estaban sentados en la parte posterior del bus en la que no debería ir ninguna persona.

Pasajero destornilla parte del metropolitano 'por comodidad', los demás usuarios alertaron al chofer y autoridades sobre el hecho.

