Pasajero obligado a bajar de bus por transportistas: «está bien que haya protesta»

Por segundo día consecutivo, gremios de transportistas vienen acatando un paro en Lima, Callao y otras localidades del país. Ellos reclaman acciones concretas para luchar contra el sicariato y la extorsión. En medio de la jornada de protesta, un equipo de Latina Noticias pudo captar cómo un grupo de pasajeros fue obligado a bajar del vehículo en el que se movilizaba en Los Olivos.

No obstante, pese a ser obligado a abandonar el bus en el que se dirigía a su destino, uno de los pasajeros dijo estar de acuerdo con el paro convocado por los transportistas.

«Está bien que haya protesta, porque todos estamos inseguros. Es una vergüenza que el Gobierno no haga nada, los sicariatos siguen. Yo he salido, pero es porque tengo una diligencia, sino me quedo en casa para protestar también. Nuestras familias, nuestros hijos, todos estamos mal», remarcó.

