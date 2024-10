Rectora de San Marcos, Jeri Ramón confirma que no se reelegirá para 2026

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, aseguró que no tiene interés en reelegirse y que cumplirá su mandato hasta el 2026. Asimismo, lamentó profundamente los hechos de violencia y rechazó las acusaciones en su contra, afirmando que nunca contrataría a personas para generar conflictos entre estudiantes.

“Tengo el máximo honor de haber sido elegida como rectora de la Decana de América, y no tengo ningún interés de seguir como rectora. Sería pecado mortal que quiera quedarme en el cargo. Ni siquiera volvería a postular, ni como decana; volvería a mis aulas a dictar mis clases”, dijo en un comunicado.

La máxima autoridad de la Decana de América ha negado rotundamente cualquier involucramiento en los actos de violencia ocurridos el jueves 17 de octubre en el campus universitario.

Ramón Ruffner atribuyó los actos violentos a una pugna política entre grupos estudiantiles y autoridades universitarias, originada por un problema de tachas electorales que está siendo gestionado por el Comité Electoral Universitario, un órgano autónomo. La rectora aclaró que ella no ha intervenido en este proceso y que las tachas han sido presentadas por las propias facultades.

“Se ha indicado arbitrariamente que la rectora no dejaría que se inscriban. Es totalmente falso. Yo no he tachado a ninguna lista, porque las tachas han venido de cada facultad”.

Ante la renuncia del Comité Electoral Universitario, la Asamblea Universitaria se reunirá el lunes 21 de octubre para evaluar la situación y tomar las decisiones correspondientes. La rectora se mostró a favor de anular el proceso electoral debido a los graves incidentes registrados y a las dificultades para garantizar un proceso transparente y democrático.

