SMP: mujer que sobrevivió a accidente en cúster narra momentos de terror que vivió | VIDEO

Ante las cámaras de Latina Noticias se pronunció una de las mujeres que venía dentro de la cúster que se volcó en el cruce de la avenida Universitaria con Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres, y que provocó la muerte de tres personas, entre ellas una menor de edad.

La mujer detalló que el vehículo venía a excesiva velocidad, cuando de pronto sintió un choque y lo que siguió fueron las vueltas en campana.

“Yo subí en Universitaria, y llegamos hasta Gamarra, de ahí el señor dejó pasajeros y de ahí salió a toda velocidad. Yo sentí que chocó el carro y empezó a dar vueltas en campanas, yo fui la primera que salió por la ventana, de ahí salió otra señora. Luego la bebita con su mamá fallecieron”, comentó.

En otro momento se animó a contar que vio a un hombre salir por la ventana; sin embargo, desconoce si se trata del conductor, quien se dio a la fuga y no ha asumido su responsabilidad.

“Yo vi que un hombre salió por la ventana, pero no sabemos si es el conductor se fugó y mire cómo estoy, con fractura, encima los gastos lo estoy corriendo yo”, puntualizó.

La mujer sufrió severas lesiones en la clavícula y remarcó que tanto ella como los otros heridos han tenido que cubrir los gastos en su atención médica. “Había al menos unos pasajeros, no había cantidad. Metros antes bajaron varios. Hay una señora de 70 años, pero no la atienden, está quejándose. Ahorita todos los gastos están corriendo por nosotros. No sé a dónde se fue el resto de pasajeros porque no había camillas”, contó.

