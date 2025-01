Suplantan su identidad, sacan un préstamo de S/ 20 mil y ahora figura como deudora

Una joven psicóloga ha denunciado que sus datos personales fueron utilizados para conseguir un préstamo bancario de S/ 20 mil que nunca solicitó y que, además, se realizó en otra ciudad.

La víctima, Bania Ávalos, no se explica cómo el banco procedió con dicho préstamo. Ella señala que, con el poco sueldo que gana, no podría calificar a montos tan elevados de crédito.

“Yo tenía varias llamadas desde hace días del Continental, pero yo no soy cliente. Ante tanta insistencia, yo respondí una de las llamadas y me doy con la sorpresa que tenía una cuota vencida de un préstamo de S/ 20 mil, que se había realizado en noviembre”, comentó.

Según la agencia, el préstamo fue solicitado de forma presencial en una sede de la entidad bancaria, en Chiclayo, ciudad en la que ella nunca estuvo, ya que en la hora y día en el que se registró el trámite, ella se encontraba trabajando. Pero Bania Ávalos revela varias irregularidades.

“Supuestamente, han tenido mi documento, pero cuando me lo enseñan, no es una copia directa, es una foto borrosa y chueca. Con eso han sacado el préstamo. Las firmas ni siquiera están perfectas, la dirección no existe, el teléfono no es mío y así lo han escaneado y lo han subido al sistema”, remarcó.

Pese a su reclamo y a no reconocer como suya la información colocada en los documentos, la primera cuota que asciende a S/ 670 ya venció, originando que ahora el sistema financiero reconozca a Bania Ávalos como deudora. Es una situación que no solo viene afectando su salud, sino que produce en ella una pérdida económica y de tiempo ante los trámites que hoy debe afrontar.

El caso fue denunciado en la Depincri de Barranco – Chorrillos, así como ante Indecopi y la Superintendencia de Banca y Seguros. En tanto, el banco BBVA brindó un comunicado señalando que se encuentra en proceso de revisión y que ofrecerán una respuesta formal en el más breve plazo posible.

