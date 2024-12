Suu Rabanal tras ataque con granada a integrante de su orquesta: “Es una situación muy difícil y triste”

La cantante Suu Rabanal brindó detalles sobre el estado de salud de su asistente Leo Montoya, quien está gravemente herido por las ondas expansivas que dejó el explosivo, detonado en un conocido restaurante de Los Olivos, donde se presentaría la artista.

Rabanal explicó que el accidente ocurrió cuando su asistente se encontraba ingresando los instrumentos al local.

“En ese trascurso que ingresaba los instrumentos al local pasó una moto tirando directamente la granada, él justo estaba cruzando con un timbal y la onda expansiva hace que él vuele con todo y el timbal”, detalló Rabanal.

Asimismo, Suu Rabanal detalló que este fin de semana se organizará un evento para recaudar fondos y cubrir gastos médicos de Leonardo.

“Leo en este momento necesita de ayuda, por eso este domingo estamos organizando una pollada prosalud. Será un concierto en el Club Lawn Tennis a partir del mediodía y la entrada costará 40 soles. Estoy realmente agradecida con el apoyo y a toda la gente que ignora la situación y opina, jamás les desearía que les pase algo igual. He podido ver a Leo y fue realmente impactante para mí, pero como siempre, me armo de valor para seguir adelante”, agregó.

Suu aseguró que el atentado no iba dirigido a su orquesta; sin embargo, lamentó la situación que se vive a causa de la inseguridad ciudadana.

“No hemos recibido ningún mensaje, ninguna llamada (…) Estoy en un momento en el que no sé qué hacer, me preocupo totalmente, es una situación muy difícil y sobre todo triste, el no poder trabajar tranquilamente”, expresó.

