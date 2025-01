Vicario de Opus Dei en el Perú pide perdón por no atender a quien denunció a Juan Luis Cipriani

Este sábado 25 de enero, el diario El País difundió un informe en el que señala que el Papa Francisco forzó el retiro del cardenal Juan Luis Cipriani, en 2019, luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso a un menor, quien hoy en día tiene 58 años.

Es importante destacar que en el informe del medio español también se detalla que la víctima quiso reunirse con el vicario de la Obra en Perú en 2018, el español Ángel Gómez- Hortiguela, para darle a conocer sobre las acusaciones; sin embargo, este se negó a recibirlo porque consideraba que “el asunto no era de su competencia”.

La difusión del artículo del medio español han llevado a que el Opus Dei se pronuncie oficialmente sobre el asunto.

«PIDO PERDÓN DE TODO CORAZÓN»

En su comunicado, el vicario regional del Opus Dei en el Perú, Ángel Gómez-Hortigüela pide perdón por no atender a la víctima en su momento.

«Pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada. En 2018, ante la solicitud de una entrevista con el denunciante, sabía que no podía interferir en una acusación formal ya iniciada ante la Santa Sede, que es la vía que corresponde cuando se trata de un cardenal. Al no tener competencia jurídica sobre el caso, cuando una persona de la confianza del denunciante me pidió que me entrevistara con él, reaccioné pensando que ese encuentro podía no ser positivo. Hoy me doy cuenta de que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei «, se lee en el texto difundido en la página Opus Dei.

Además, también aclaró que no existe registro de ningún proceso formal en contra del excardenal Juan Luis Cipriani, durante los años en los que estaba en el Opus Dei.

A continuación, el comunicado completo del vicario regional del Opus Dei en el Perú, Ángel Gómez-Hortigüela

DENUNCIA

En 2018, el denunciante escribió una carta al Papa narrándole los hechos, según ha relatado la víctima a El País y confirman fuentes eclesiásticas en Lima. En la misiva, el denunciante —que prefirió mantener su identidad en reserva— “acusó a Cipriani de tocamientos, caricias y besos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años”.

El encargado de entregar la carta al Papa fue Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano y superviviente de abusos en Chile, quien corroboró ante el medio español su gestión; sin embargo, remarcó que no podía revelar el contenido de sus conversaciones con Bergoglio.

TESTIMONIO

Según relata El País, en el texto dirigido al Papa, la víctima explicó que no buscaba venganza y solo quería que se conociera la verdad.

La víctima situó los hechos en un centro para estudiantes del Opus Dei en Lima, en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años, cuando Cipriani era su confesor, y sus reuniones eran en una habitación privada, las mismas que cada vez se fueron prolongando más y más, hasta llegar a durar 45 minutos.

“Me confesé con él cada semana o dos semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me recriminaba con crudeza sobre mis fallas en los estudios o en mi conducta. Llegaba un punto en que me sentía muy mal y algunas veces lloraba. Yo estaba arrodillado frente a él, entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente me abrazaba. Eran abrazos largos, incómodos. Luego pasó del abrazo a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda y la sobaba por largo rato. Después metía la mano, levantando el buzo, acariciando mis glúteos. Machucaba mis nalgas y me decía ‘esos jamones’. Todo esto era ya muy incómodo. Yo ponía mis manos entre él y yo para que no avanzara más”, cita el medio.

Según la víctima, la noticia del envío de la carta se propagó rápidamente dentro de la comunidad del Opus Dei, lo que generó una serie de reacciones por parte de Cipriani y su círculo cercano. “Afirma que sufrió acoso por parte de conocidos y familiares vinculados al Opus Dei para que se retractar”, indica El País.

RESPUESTA DE CIPRIANI

Por otro lado, Cipriani ha rechazado de manera categórica las acusaciones, defendiendo su inocencia en una carta donde describe los relatos como «completamente falsos». Asegura que nunca tuvo acceso a los detalles de la denuncia en su contra.

A continuación, el comunicado completo del cardenal Juan Luis Cipriani Thorne: