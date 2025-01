Accidente aéreo en Washington se produjo cuando había un controlador haciendo el trabajo de dos

El choque entre un avión comercial y un helicóptero en Washington DC sigue siendo investigado por las autoridades para determinar las causas de la tragedia, pues se ha recuperado la caja negra y las grabaciones del avión para saber qué ocurrió en dicho momento.

Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado que en el momento del accidente aéreo, la dotación de controladores aéreos no era la normal ya que solo había una persona trabajando en lugar de dos.

El accidente ocurrió a las 8:48 de la noche (horario de Washington DC) y es ahí donde había un solo controlador dedicado a dirigir el tráfico de los aviones en torno al aeropuerto, más no de helicópteros. Según The New York Times, un supervisor autorizó al controlador encargado de los helicópteros a irse antes de tiempo habiendo tráfico aéreo.

Cabe mencionar que el medio The Washington Post, informó que un día antes del accidente en Washington, el vuelo 4514 de Republic Airways, tuvo que abortar la maniobra de aproximación para el aterrizaje para evitar chocar con otro helicóptero.

Cabe mencionar que el accidente dejó a 67 personas muertas, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de las víctimas del siniestro, pues tanto el helicóptero como el avión cayeron sobre el río Potomac.

