Actor Park Min-jae muere de un paro cardiaco a los 32 años

El actor surcoreano Park Min Jae, reconocido por sus papeles en las series ‘Little Women’, ‘Call It Love’, ‘The Korea-Khitan War’, ‘Snap And Spark’ y ‘True To Love’, falleció a los 32 años de un paro cardíaco repentino.

El medio CNA Lifestyle detalló que Min Jae murió el último 29 de noviembre mientras viajaba a China.

“Un actor hermoso que amaba actuar y siempre hizo lo mejor que pudo, Park Min-jae se ha ido al cielo”, dijo la agencia de Min-jae, Big Title, en un comunicado. “Ya no podremos ver su actuación, pero siempre lo recordaremos con orgullo”, continuó.

En ese sentido, la agencia también detalló que el actor de 32 años no tenía problemas de salud importantes antes de partir hacia China.

Por otro lado, Park Jae-hyung, el hermano de Min-jae, recurrió a Instagram para publicar detalles del funeral del actor, el cual está programado para el 4 de diciembre. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar de su entierro.

“Nuestro querido hermano se ha ido a descansar en paz. Esperamos que la mayor cantidad posible de personas puedan venir a despedirlo. Les pedimos su comprensión, ya que no podemos contactar personalmente a todos”, dijo el hermano del actor.

