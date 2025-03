Donald Trump ratifica cobro de ‘aranceles recíprocos’ a socios comerciales de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 4 de marzo, en su discurso ante los legisladores del Congreso, que siguen en pie los ‘aranceles recíprocos‘ que piensa aplicar a todos los socios comerciales de su país.

Mencionó que su intención es equiparar los aranceles, es decir, cobrar impuestos a las importaciones que llegan a Estados Unidos en la misma medida en la que otros países cobran impuestos a las exportaciones estadounidenses ‘dólar por dólar’.

Si bien reconoció que estos aranceles que se igualarán a los de otros países podrían generar «un pequeño disturbio» y «un período de ajuste», anunció que entrarán en vigencia el próximo 2 de abril.

«Otros países han utilizado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora es nuestro turno de comenzar a usarlos en contra de ellos. India nos cobra aranceles superiores al 100%, el arancel promedio de China sobre nuestros productos es el doble de lo que les cobramos, y el arancel promedio de Corea del Sur es cuatro veces más alto», remarcó Donald Trump.

En esa misma línea, el Presidente de Estados Unidos destacó la imposición del 25% de aranceles sobre el aluminio, cobre, madera y acero provenientes del extranjero.

«Si no tenemos acero, no tendremos un Ejército y, francamente, no tendremos un país por mucho tiempo. Los aranceles no se tratan solo de proteger empleos estadounidenses, se trata de proteger el alma de nuestro país, de hacer a Estados Unidos rico y grande de nuevo», remarcó Donald Trump en su discurso.

CONTEXTO EN EL QUE SE DA EL ANUNCIO DE DONALD TRUMP SOBRE ARANCELES RECÍPROCOS

Este anuncio sobre los ‘aranceles recíprocos‘ llega en un momento en el que los mercados se muestran escepticos sobre la viabilidad a largo plazo de los aranceles del 25% que Estados Unidos ha impuesto este 4 de marzo a Canadá y México, dos de sus principales socios comerciales. Donald Trump también duplicó los aranceles sobre todas las importaciones de China del 10% al 20%.

A modo de rápida respuesta, los gobiernos de China y Canadá anunciaron aranceles a los productos estadounidenses que reciban, además amenazaron con desencadenar una guerra comercial. Por su parte, desde México anunciarán medidas de represalia este domingo.

El objetivo de Donald Trump con los aranceles recíprocos es, precisamente, que las empresas de esos países eviten pagar estos impuestos trasladando más producción a suelo estadounidense. En ese sentido, el Presidente de Estados Unidos dijo en su discurso que los aranceles, finalmente, traerían prosperidad al obligar a las empresas a fabricar más productos en el país norteamericano.

