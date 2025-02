Dos aviones privados chocan en el aeropuerto de Arizona y deja un muerto [VIDEO]

Lo último. Este lunes 10 de febrero, dos aviones privados chocaron en el aeropuerto de Scottsdale, en Arizona. El hecho ocurrió cuando la aeronave Learjet 35A se salió de la pista luego de su aterrizaje y fue ahí donde la otra aeronave choca tras realizar maniobras.

Así lo comunicó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. «Un Learjet 35A se salió de la pista tras aterrizar y se estrelló contra un jet de negocios Gulfstream 200 en la rampa del aeropuerto municipal de Scottsdale, en Arizona, alrededor de las 2:45 pm, hora local, del lunes 10 de febrero», precisaron en un comunicado.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L