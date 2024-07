Exvicepresidenta de Colombia: «amenazas de Maduro ante elecciones son actos de cobardía»

El gobierno de Nicolás Maduro ha impedido el ingreso a Venezuela de presidentes y expresidentes latinoamericanos que intentaron entrar a su país luego de ser invitados por la candidata opositora, María Corina Machado, para que cumplan el papel de veedores del proceso electoral que se desarrollará este domingo 28 de julio.

Precisamente, una de las personas que no pudo ingresar a Venezuela fue Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia. Ella se quedó en Panamá sin poder despegar rumbo a Caracas, junto a otro grupo de expresidentes y exvicepresidentes de la región.

Ella señaló que esta medida del régimen de Nicolás Maduro responde al temor que tiene de los resultados de la votación. «En Venezuela hay un clamor porque haya una votación libre, espontánea, y que haya un cambio en el poder. Los amenazas de violencia en caso pierdan las elecciones constituyen un acto de cobardía. Están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no dejar el poder. La intención del pueblo venezolano es tener una fiesta este domingo y darle una tunda a Maduro y a su gente en las mesas electorales. Mientras unos quieren baños de sangre, otros quieren ríos de prosperidad», remarcó.

Entrevistada por Latina Noticias, Marta Lucía Ramírez señaló que su intención de ir a Venezuela es ser testigo de lo que allí ocurra. «Tenemos un compromiso de solidaridad. Hemos sido invitados por María Corina Machado. Sabemos que hay un riesgo, pero lo asumimos con tal de demostrar nuestra solidaridad y paciencia. Lo nuestro no es un papel de observadores, sino de acompañamiento para exigir que se respete la voluntad del pueblo venezolano», enfatizó.

RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO: REACCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y POSIBILIDAD DE FRAUDE EN ELECCIONES DEL DOMINGO

La exvicepresidenta de Colombia aseveró que hay actores internacionales que no son lo suficientemente firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. «Hay una actitud pusilánime de una parte de la comunidad internacional, que ha sido tolerante con este régimen. Los 8 millones de venezolanos que están en otros países es producto de esto. ¿Será que Gustavo Petro va a sacar otro estatuto de protección temporal para regularizar a 5 millones de venezolanos que hay en mi país? Colombia no tiene cómo mantenerlos. Es muy importante que los expresidentes comprendan que no se pueden sentar sonrientes en el Palacio de Miraflores, mientras que hay miseria y violaciones a los derechos humanos en Venezuela«, subrayó.

Sobre la posibilidad de que se produzca un fraude en Venezuela, Marta Lucía Ramírez insistió en que la comunidad internacional debe pensar en aplicar sanciones. «Es difícil saber qué va a pasar si hay fraude, porque no hay suficientes testigos en las mesas de los puestos de votación, pero -por el contrario- sí dejan entrar a su gente. Es demasiado grave lo que está pasando. La comunidad internacional debe pensar en sanciones graves al régimen de Maduro y a todos sus cómplices. Está de por medio la libertad de 30 millones de venezolanos«, concluyó.

