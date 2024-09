Hezbolá confirma que su líder Hassan Nasrallah murió tras un ataque de Israel

El grupo paramilitar musulmán chií libanés Hezbolá confirmó este sábado en un comunicado que su máximo líder Hassan Nasrallah murió tras un ataque ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). «Su eminencia, el maestro de la resistencia, el justo siervo, ha fallecido para estar con su señor», indicaron.

«Lamentamos ante nuestro pueblo palestino, nuestra nación árabe e islámica y los pueblos libres del mundo el martirio de su eminencia Sayyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, quien se levantó como mártir junto con un grupo de sus compañeros líderes, en la batalla de Al-Aqsa Flood y en el camino de Jerusalén, y el apoyo de nuestro pueblo palestino y su valiente resistencia frente al enemigo sionista», agregaron.

Cabe precisar que horas antes el FDI había publicado en la red social X que el máximo jefe de Hezbolá había sido abatido luego de hacer efectivas una serie de ataques aéreos en Beirut durante la noche . “Hassan Nasrallah ya no seguirá aterrorizando el mundo”, escribieron.

Luego, el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Herzi Halevi, añadió un vídeo en el que brindó más detalles del ataque que lanzaron.

“El mensaje es muy claro, sabemos que podemos llegarle a quienquiera que amenace a los ciudadanos israelíes y, en el norte, sur, o más allá”, declaró Halevi.

“Era el momento exacto, lo hicimos en una manera muy precisa”, dijo. “Este no es el final de nuestra caja de herramientas, seamos claros. Tenemos más capacidad en el futuro”, acotó.

Israel anotó que aparte de Nasrallah también murieron otros altos miembros de la organización respaldada por Irán como el comandante del frente norte de Hezbolá.

