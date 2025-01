Paris Hilton y Ben Affleck: artistas de Hollywood pierden sus casas por los incendios

Una larga lista de famosos y estrellas de Hollywood han vistos sus casas consumidas o dañadas por los incendios forestales que azotan en varias zonas de Los Ángeles. Entre ellos, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody y Ben Affleck.

Según The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Rita Wilson, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardi y James Woods, también tienen su residencia en Pacific Palisades, donde lo han pedido todo.

Otros, como la actriz Kate Beckinsale, quien vivió en Pacific Palisades, una de las comunidades más afectadas por el fuego, se solidarizó con los afectados y ofrece a través de su Instagram ayuda a quienes han perdido todo o no pueden volver a sus hogares.

«Tengo el corazón roto. Pacific Palisades es una comunidad muy inusual de encontrar en Los Ángeles, llena de familias con niños pequeños y mascotas. Lloro por todas las personas y mascotas afectadas; a muchas de ellas las conozco», escribió la artista en sus redes sociales.

La reconocida modelo también perdió su casa en Malibú a causa del siniestro. «Ver nuestra casa arder hasta los cimientos en directo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar. Construimos tantos recuerdos preciosos. Es donde Phoenix (su hijo) dio sus primeros pasos y donde soñamos construir una vida de recuerdos con London», publicó.

Praying for our beautiful city🥺So heartbroken to see it burning down like this💔 pic.twitter.com/DqS18IveIi