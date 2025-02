Javier Milei sobre escándalo de criptomonedas: «Yo no lo promocioné, lo difundí»

El presidente argentino, Javier Milei, rechazó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe ha generado un tremendo escándalo político en su país. El mandatario enfrenta más de cien denuncias por promover dicha criptomoneda, que terminó estafando a más de 40 mil personas, aunque él asegura que son muchísimo menos las víctimas en su país.

Entrevistado por el canal TN (Todo Noticias), Javier Milei aseguró que actuó «de buena fe» el viernes pasado al momento de difundir esa criptomoneda a través de su cuenta de X (antes Twitter). Desatada la polémica, tuvo que borrar su tuit horas después, deslindándose de la iniciativa.

«Yo no lo promocioné, lo difundí. No es lo mismo. Yo soy un tecno-optimista fanático, soy un apasionado por la tecnología y quiero que Argentina sea un hub tecnológico. Es falso que sean 44 mil personas (afectadas). Había muchos bots. En el mejor de los casos, se trata de 5 mil personas y las chances de que haya argentinos es muy remota, la mayoría son estadounidenses y chinos. No creo que sean más de 5 argentinos», remarcó.

El Presidente de Argentina continuó defendiéndose asegurando que «todos los que entraron allí, que lo hicieron de forma voluntaria, sabían muy bien a lo que se estaban metiendo, son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo al que estaban entrando».

Cabe recordar que Javier Milei se encuentra en el ojo de la tormenta por anunciar un proyecto para financiar empresas locales, en el que se incluía un enlace para comprar la criptomoneda $LIBRA, creada ese mismo día.

Tras el tuit de Javier Milei, en minutos el valor de esta criptomoneda pasó de casi cero a 4,978 dólares. Al alcanzar ese pico, los principales impulsores de $LIBRA (unas diez personas), retiraron el dinero invertido (unos 90 millones de dólares). Entonces, el valor de la criptomoneda se derrumbó.

