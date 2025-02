Jean Deza reaparece tras audiencia y niega ser un asesino: «Por mi cabeza no pasó matarla»

Este martes 4 de febrero, Jean Deza fue parte de la audiencia del Ministerio Público donde viene siendo investigado por el presunto delito de feminicidio, esto tras agredir físicamente a su expareja Gabriela Álava durante las celebraciones de Año Nuevo.

El futbolista reapareció en plena audiencia junto a su abogado y luego de ello brindó declaraciones sobre lo ocurrido en el mes de enero. Y es que Alava denunció a Deza de haberla maltratado físicamente dejándole moretones y heridas en el cuerpo.

Ante ello, Deza señaló que por su mente no pasó matarla. «Yo no soy ningún asesino. Estoy llevando ayuda profesional, no estoy bien, le pido disculpas públicamente», contó Deza ante los medios de comunicación que lo abordaron.

