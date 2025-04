Partidos de hoy, sábado 26 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, sábado 26 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 26 DE ABRIL

Perú – Liga 1

1:00 pm | Ayacucho FC vs Alianza Atlético

REPROGRAMADO | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

6:30 pm | Deportivo Garcilaso vs Binacional

Inglaterra – Premier League

6:30 | Chelsea vs Everton

9:00 | Brighton & Hove Albion vs West Ham United

9:00 | Newcastle United vs Ipswich Town

Alemania – Bundesliga

8:30 | Bayer Leverkusen vs Augsburg

8:30 | Bayern München vs Mainz 05

8:30 | Hoffenheim vs Borussia Dortmund

8:30 | Wolfsburg vs Freiburg

España – Copa del Rey

15:00 | Barcelona vs Real Madrid

Argentina – Superliga Argentina

13:00 | Aldosivi vs Banfield

15:00 | San Lorenzo vs Rosario Central

17:00 | Belgrano vs Argentinos Juniors

Brasil – Brasileirao

14:00 | Internacional vs Juventude

16:30 | Mirassol vs Atlético Mineiro

16:30 | Ceará vs São Paulo

18:00 | Sport Recife vs Fortaleza

19:00 | Botafogo vs Fluminense

Colombia – Liga BetPlay

14:00 | Envigado vs Unión Magdalena

16:10 | Alianza Petrolera vs Rionegro Águilas

18:20 | Deportes Tolima vs La Equidad

20:30 | Deportivo Pereira vs Junior

