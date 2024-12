Amprimo sobre Dina Boluarte: «No tiene ninguna obligación de comunicar si se va a someter o no a una cirugía»

Tras la polémica presidencial sobre la cirugía de la mandataria, y la investigación en su contra por no notificar su intervención al congreso, el abogado constitucionalista, Natale Amprimo, mencionó en Punto Final, que el jefe de estado no tiene ninguna obligación de comunicar si pasará a una intervención quirúrgica, sea la condición que fuese. «La Constitución Peruana no tiene ninguna obligación del presidente de comunicar al presidente del congreso si se va a someter o no a una cirugía». Según su declaración, así pase por una anestesia general o un procedimiento que pueda impedirle realizar sus actividades con normalidad.

A diferencia de otras Constituciones, que exigen al mandatario reportar algún dificultad para realizar su función. «La Vigesimoquinta Enmienda que se incorporó y se ratificó el 10 de febrero en el 87, obliga al presidente de los Estados Unidos a comunicar al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de representantes cuando va a tener algún impedimento en su desempeño». Caso contrario incurre en una falta grave. Sin embargo, en el Perú eso no existe.

De acuerdo con la explicación de Natale, si el presidente está en una situación vulnerable, el congreso puede declarar la suspensión del cargo. Por lo que este caso en particular, no encajaría. «No hay ninguna obligación ni constitucional, ni reglamentaria del congreso, ni legal».

Natale sobre Boluarte: «No contesta, miente»

Sin embargo, desde el ángulo político «la señora Boluarte está siendo víctima de sus propios antecedentes, porque no ha sido transparente en muchos casos. No contesta, miente.»

Agregó, además, que es una falta de respeto al ciudadano el hecho que la mandataria haya estado fuera de sus funciones por la cirugía y en las redes sociales de palacio se haya la haya visto cumpliendo sus funciones. «Es inaudito que en la semana que la señora Dina estuvo internada, la página web del palacio de gobierno la coloque a ella inaugurando locales, reunidas con personas».

VIDEO RECOMENDADO