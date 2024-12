San Martín de Porres: familia que alquila habitaciones es extorsionada | VIDEO

Una familia que alquila su vivienda, en el distrito de San Martín de Porres, denunció ante las cámaras de Latina Noticias que hace dos días recibieron un ataque por parte extorsionadores, quienes llegaron hasta su vivienda y lanzaron varios disparos en el frontis.

“Nosotros estábamos durmiendo e hicieron los disparos, pensábamos que era un robo, pero a los 10 minutos nos mandaron el video con la amenaza”, expresó uno de los propietarios.

“Esta es la vivienda de mis padres, ellos construyeron con mucho esfuerzo. Nos hemos dedicado al rubro textil por años, hace un año que dejamos el rubro y como hermanos hemos construido nuestras casas y vivimos de los alquileres. Dejamos el rubro por la inseguridad, queríamos vivir seguros” , añadió.

En ese sentido, el hombre pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y la presidenta Dina Boluarte que tomen medidas urgentes para frenar la inseguridad ciudadana. “Pido de corazón, al ministro del Interior, a la presidenta Dina Boluarte, que se pongan una mano en el pecho, estamos con el corazón en la mano. No queremos que ningún integrante pierda la vida por esta inseguridad”, expresó.

PESE A DENUNCIA NO HAY PRESENCIA POLICIAL

En ese sentido, comentó que él y sus familiares están preocupados porque los delincuentes manejan mucha información sobre ellos. Y que denunciaron que pese a que hicieron la denuncia correspondiente, a su vivienda no han llegado ningún efectivo policial.

“Los delincuentes tienen detalle de cada integrante y la amenaza va para por los más vulnerables: mis padres y mis sobrinos”, dijo. “Hemos hecho la denuncia, nos dijeron que nos van a enviar seguridad, hasta ahora no pasa ningún policía, ningún patrullero. Cómo estamos, no vamos a enfrentarnos a un delincuente, no vamos a estar escondiéndonos”, acotó.

