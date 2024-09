Abogado de Fiscal sobre su cercanía con Andrés Hurtado: «no se debe criminalizar la amistad»

El abogado de la fiscal Elizabeth Peralta señaló que no se debe criminalizar la amistad. Esto al comentar la cercanía de su defendida con el conductor Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien fue detenido preliminarmente en horas de la noche de este jueves 19 de septiembre.

«No podemos permitir que se criminalice la amistad. Elizabeth Peralta no puede ir a prisión ni ser declarada culpable por ser amiga de Andrés Hurtado. El vínculo con él es la filantropía, el apoyo social, la caridad y las obras. Estoy convencido de que ella es inocente de cualquier delito o inconducta funcional», remarcó el abogado Benji Espinoza entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.

Sobre la imagen en la que se aprecia a la fiscal Elizabeth Peralta junto a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y los hermanos Siucho, el abogado señaló que la foto no fue tomada por su defendida y que, precisamente, ese material demostraría que no estaba cometiendo ninguna acción indebida.

«La foto la toma el señor Hurtado y demuestra que Elizabeth Peralta sabía que no estaba haciendo nada irregular ni delictivo. ¿Quién se toma una foto cuando está cometiendo delito, cuando está recibiendo prebendas o abusando de su cargo? Fue una sola reunión con los Siucho que no propició ni convocó la Dra. Peralta. Además, en el 2020, los Siucho no tenían abierta ninguna carpeta de investigación por lavado de activos», enfatizó Benji Espinoza.

EL VIAJE DE ANDRÉS HURTADO ‘CHIBOLÍN’ Y LA FISCAL ELIZABETH PERALTA

Y sobre el viaje que realizaron juntos Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y la fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza señaló: «¿ahora se supone que los fiscales no pueden tener amigos y, para tenerlos, deben cuidarse? En este caso había confianza entre una amiga y un amigo, pero la confianza no puede penarse. Ellos viajaron juntos a Estados Unidos, pero con el peculio de la Dra., con sus ahorros».

Cabe apuntar que la fiscal Elizabeth Peralta fue apartada de su cargo preventivamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público tras conocerse el vínculo que tiene con Andrés Hurtado ‘Chibolín’. De acuerdo con Ana Siucho, el conductor le habría pedido un millón de dólares para gestionar con la mencionada fiscal la devolución de 100 kilos de oro incautados por las autoridades.

