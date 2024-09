Abren nueva investigación a Dina Boluarte por reunión con Patricia Benavides

El abogado Juan Carlos Portugal, quien ha asumido la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, reveló en exclusiva para el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’, de Latina Noticias, que se abrió una nueva investigación contra su defendida. Esto a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva sobre una reunión entre la Mandataria y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

«La investigación preliminar se inició hace 2 semanas tras la declaración de una sola fuente: el exasesor Jaime Villanueva. La Presidenta está citada para declarar el 9 de octubre a las 9:30 am», reveló el abogado.

¿DE QUÉ HABLARON DINA BOLUARTE Y PATRICIA BENAVIDES?

De acuerdo a información recabada por Latina Noticias, la conversación entre la presidenta Dina Boluarte y la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, giró en torno a no dar de baja al general Raúl Alfaro, quien se desempeñó como Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

«El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro, sin embargo, la Presidenta no hace eco a ninguna exigencia. La reunión existió y está probada, pero la consecuencia es que la Mandataria no hizo lo que supuestamente le dijo la exfiscal de la Nación y su reacción fue denunciar a mi defendida por el delito de genocidio», aseveró el abogado Juan Carlos Portugal.

El abogado defensor reiteró que, en este caso, la Presidenta de la República no incurrió en ningún tipo de actividad delictiva. «Hay 3 testigos que contradicen lo que dice Jaime Villanueva«, sentenció.

ABOGADO DE PATRICIA BENAVIDES CONFIRMA NUEVA INVESTIGACIÓN CONTRA DINA BOLUARTE

El Dr. Juan Peña, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó la apertura de una investigación preliminar contra su defendida y la presidenta Dina Boluarte. Señaló que las indagaciones iniciaron en julio pasado, que los delitos que se imputan son cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio y que lo dicho por Jaime Villanueva no ha podido ser corroborado.

En entrevista con RPP, dijo que «Villanueva mencionó que escuchó o que le habrían dicho que Patricia Benavides le pidió a Dina Boluarte, en medio de una toma de declaración por la investigación abierta en su contra por las marchas, que no removiera de su cargo al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro. Esto finalmente tendría como consecuencia que la denuncia contra Boluarte no prospere y que no llegue a convertirse en una denuncia constitucional. Pero como es notorio, no pasó ni una cosa ni la otra: el general fue apartado de su cargo y la Presidenta fue denunciada».

