Así se halló audio en el que Elizabeth Peralta asegura que podía ayudar a Joaquín Ramírez

Durante el allanamiento a la oficina de la fiscal de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta Santur, acusada de cobrar un soborno de un millón de dólares para favorecer a la familia Miu Lei, los fiscales que la investigan encontraron un sobre que contenía un USB y una carta, al aparecer, dirigida a Peralta.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias tuvo acceso al escrito de la carta. En ella se lee:

«Le dejo esto doctora para que reflexione. Yo no soy rencoroso (…) Yo he estado en la cárcel por narcotráfico, no por ladrón, por estafador. Yo me fui a buscarla (…) para que cumpla su palabra de las carpetas. (…) Tengo grabado todo desde que me dio el adelanto en Miraflores en su carro con su hijo y de todos».

Al ser consultada sobre este contenido, la fiscal habría sostenido que se trataba de un extorsionador. De la carta se infiere que la fiscal Peralta no habría cumplido «con su palabra» sobre unas carpetas fiscales.

CONTENIDO DEL USB

En el dispositivo, habría conversaciones de la fiscal Peralta en la que se compromete a archivar una investigación al alcalde provincial de Cajamarca Joaquín Ramírez, investigado por presunto delito de Lavado de Activos. También se menciona a Keiko Fujimori. Una parte del audio dice:

-«Entonces, doctora. Sí se le puede ayudar a Joaquín»

-Sí, por supuesto. No te preocupes. Yo te ayudo.

-Ayudar qué significa, doctora. ¿Archivar?

-Archivar

Según la fiscalía, del diálogo de la Peralta y su interlocutor, se “permite advertir la capacidad para delinquir de la investigada (Elizabeth Peralta) ya que se le colige que la voz femenina le pertenecería» por lo que debe realizarse una homologación de voces.

Asimismo, de los audios, la fiscalía advierte que “el acceso de Elizabeth Peralta como titular a la función fiscal había provenido también de un acto de corrupción ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Fuente: Latina Noticias

JOAQUÍN RAMÍREZ RESPONDE A LATINA NOTICIAS

«Señores de Latina Noticias, Elizabeth Peralta reabrió mi caso y ordenó que se adecue a la Ley de Crimen Organizado causándome un daño personal y familiar irreparable. No la conozco, no soy responsable por sus conversaciones, lo claro y concreto es que me perjudicó», dijo Ramírez a través de la red social X.

