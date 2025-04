Visa de EE.UU. denegada en menos de un minuto: el motivo sería su sincera respuesta sobre su novia

El anhelo de un hombre originario de la India por conocer los Estados Unidos se desvaneció en tan solo 40 segundos durante su entrevista para obtener una visa B1/B2, destinada a turismo o visitas de negocios cortas.

El solicitante, identificado en la red social Reddit como “nobody01810”, compartió su frustrante experiencia en la plataforma con la esperanza de obtener claridad sobre los motivos del rápido rechazo y buscar estrategias para mejorar sus posibilidades en futuras solicitudes.

En su publicación, el usuario detalló que se presentó a la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, pero el encuentro fue sorprendentemente breve.

“Recientemente, tuve mi entrevista para la visa B1/B2 en la Embajada de Estados Unidos y me rechazaron en menos de un minuto, tras solo tres preguntas. Estoy tratando de entender qué salió mal y cómo puedo mejorar para la próxima vez”, expresó en su post.

CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

“nobody01810” explicó que su plan era realizar un viaje de dos semanas a Florida, con un itinerario completo que incluía destinos populares como Disney World, Universal Studios y el Centro Espacial Kennedy. Durante la concisa entrevista, el funcionario consular le formuló tres preguntas clave: “¿Por qué quiere viajar a Estados Unidos? ¿Ha viajado fuera de la India? ¿Tiene familiares o amigos en Est ados Unidos?”.

El solicitante afirmó haber respondido con total honestidad a cada una de ellas: su motivación era disfrutar de unas vacaciones en Florida, no contaba con experiencia previa en viajes internacionales y, sí, tenía una novia residiendo en el estado norteamericano.

Sin embargo, estas respuestas sinceras no lograron convencer al funcionario de la embajada, quien procedió a denegarle la visa en un lapso de tiempo inferior a un minuto. “El funcionario me dijo que no cumplía los requisitos y me entregó una notificación de rechazo 214(b)”, escribió el usuario.

El hombre insistió en la naturaleza puramente turística de su viaje: “El viaje estaba destinado a ser puramente turístico, con mi novia viviendo allí como una razón más para visitar Florida. Había planeado un viaje de dos semanas y tenía la intención de regresar a la India después”.

Ante la desconcertante situación, recurrió a la comunidad de Reddit en busca de respuestas y consejos: “¿Qué creen que provocó el rechazo tan rápido? ¿Podría haber respondido de otra manera, siendo sincero? ¿Debería haber evitado mencionar a mi novia si mi viaje era de turismo? ¿Qué pasos me recomiendan antes de volver a solicitar?”.

La reacción de los usuarios de Reddit no se hizo esperar, ofreciendo diversas perspectivas sobre lo sucedido. Sin embargo, en su mayoría coincidieron en que la razón es porque su novia vive en Florida, Estados Unidos. .

“Eres un negacionista de manual, por desgracia. No tienes ni un solo historial de viajes, sobre todo a países occidentales. Además, ¿tienes novia en Estados Unidos? Eso te conecta fuertemente con el país”, comentó un usuario en su publicación.

“Fuiste honesto al mencionar a tu novia… sí, pero a los ojos del trabajador de la embajada tú solo quieres quedarte en Estados Unidos ilegalmente, aunque ellos no lo crean porque tienes vínculos más fuertes con Estados Unidos que con India”, escribió otro.

“Es difícil demostrar que no te quedarás más tiempo del permitido cuando tu solicitud es débil debido a que no tienes antecedentes de viajes fuera de India y tienes una novia en Estados Unidos, a quien probablemente suponen que nunca has conocido”, expresó un tercer usuario.