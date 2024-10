Congresista Jorge Montoya a transportista: «no acepto matonerías ni amenazas» [Video]

El congresista Jorge Montoya tuvo un duro cruce de palabras con algunos dirigentes de los gremios de transporte, que llegaron hasta la sede del Parlamento para exigir la derogatoria de la Ley 32108, denominada ‘Ley de Crimen Organizado’.

Como se recuerda, los transportistas vienen acatando un paro de 72 horas a modo de protesta por la ola de extorsiones y asesinatos de los cuales vienen siendo víctimas. Ellos consideran que la mencionada norma ha flexibilizado el accionar sancionador del Estado para acabar con esos flagelos.

«Quiero que me escuchen: yo no acepto matonerías ni amenazas, cara… menos. Respeta lo que digo. Están hablando de una mentira. Hablen de la verdad, no de fantasías ni de narrativas equivocadas. Has mentido, has hablado de una figura que no existe. Esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no se puede cumplir. La gente va a estar afuera esperando algo que no van a conseguir», dijo el congresista Jorge Montoya.

Automáticamente, los transportistas le respondieron al legislador pidiéndole respeto por ser representantes de la población. «Seguirá el paro», advirtieron al conocer la postura de Jorge Montoya, quien defiende a la mencionada y criticada ‘Ley de Crimen Organizado’.

@latinanoticias 🔴 El parlamentario de la bancada de Honor y Democracia enfrentó a los representantes de gremios de transportes a su salida de la conferencia de prensa de la PCM. Ante esto, los representantes le contestaron que debía respetarlos. ♬ sonido original – Latina Noticias

