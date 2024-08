Caso ‘Mochasueldo’: Chats inéditos entre José Arriola y exsecretaria sobre recortes de sueldos a trabajadores

Yolanda Cuya Llajaruna trabajó durante un año y medio bajo las órdenes del congresista de la República, José Arriola. En el papel, se desempeñó como coordinadora de despacho, pero, en realidad el parlamentario le encargó recolectar, mes a mes, parte del salario de sus compañeros de trabajo, es decir, ‘mochar’ sus sueldos.

«Yo he sido una subordinada que ha acatado órdenes que en su momento se dio, delante de todos los trabajadores. Y yo como subordinada, acato esa orden y por temor a que se me despida», dijo a Punto Final.

En junio pasado, el dominical reveló que cinco trabajadores decidieron brindar sus testimonios ante la Fiscalía, donde revelaron cómo bajo la fachada de donaciones voluntarias el congresista José Arriola Tueros recortaba sus salarios. Y esta semana, Fiscalía envió al Congreso una denuncia constitucional contra el parlamentario, acopiando una serie de evidencias que documentan el delito.

Cuya Llajaruna ha colaborado con la investigación fiscal y fuentes del Ministerio Público confirmaron a la Unidad de Investigación de Punto Final que existen transferencias y conversaciones directas con el congresista sobre el recorte de sueldo. Estos son algunos de los mensajes inéditos que se han podido obtener:

JOSÉ ARRIOLA: ESTOS SON LOS MENSAJES CON YOLANDA CUYA SOBRE LOS RECORTES DE SUELDOS

Una conversación vía WhatsApp entre José Arriola y Yolanda Cuya del 26 de setiembre de 2022 se encuentra en poder de la Fiscalía. El intercambio muestra que luego de pedirle su número de cuenta, Cuya procede a depositarle al parlamentario un monto de 800 soles. “Listo señor”, le dice, al enviar el comprobante de la transferencia.

En junio de este año, Punto Final reveló que esta trabajadora fue la encargada de recolectar el dinero mochado de sus colegas, a través del esquema que tiene en pantalla: los trabajadores le daban el dinero en efectivo, o lo depositaban a cuentas que ella manejaba, para que finalmente ella, se los traslade al parlamentario. Así se movieron, calcula la Fiscalía, unos 100 mil soles.

Ahora, la intermediaria detalla quién ordenó los depósitos, y cómo se movió el dinero.

«Seguí las órdenes que nos dió el congresista y como subordinada acaté. Como fui yo, pudo ser cualquiera de los chicos. Todo fue entregado en efectivo», dijo.

Así lo prueban también, estos otros chats:

25 de marzo del 2022. El congresista José Arriola le pregunta a Cuya si Arístides Unocc Cangalaya, auxiliar parlamentario, a quien llama por su apellido, ya hizo la operación. Ella responde: «Ya me dio en efectivo». Y luego procede a enviarle una transferencia a la cuenta, otra vez directa, del congresista.

Ni siquiera Yolanda Cuya, a quien el parlamentario, según relata, exigió cumplir el papel de recolectora de los fondos, se salvó de la mochada de su salario:

«Yo también he sido una víctima más, como lo dicen todos. Yo también he dado mensualmente, lo que yo he dado, más lo que los compañeros venían dando. Yo también he dado mensual mi porcentaje, yo no he querido beneficiar a nadie. Yo he dado un cálculo de 30 mil soles«.

Esta extrabajadora parlamentaria ha relatado con lujo de detalles: fechas, lugares, y entrega de conversaciones, cómo fue instrumentalizada por el congresista. «Los chats están, los mismos trabajadores se han presentado. En los chats básicamente son las órdenes que yo he recibido«, explicó.

JOSÉ ARRIOLA PRESIONABA A LOS TRABAJADORES PARA RECIBIR PARTES DE SUS SUELDOS

Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, algún trabajador del despacho de Arriola osaba atrasarse en la entrega de parte de su sueldo? El congresista presionaba, enviándole un mensaje a Yolanda, que ella debía reenviar al trabajador tardón. Además que la mochada de Arriola llegaba hasta la CTS.

¿Quién falta?, pregunta en mayúsculas José Arriola en el chat. A lo que Yolanda Cuya responde que el trabajador Arístides Unocc no ha entregado los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero que de la CTS ya todos entregaron. Arriola, entonces, escribe su queja al trabajador a través de Yolanda: “Qué ha pasado”, “hasta la fecha no te pones al día”, “qué problema hay”, reclama.

«Yo sentía temor de ser despedida. Yo necesitaba el trabajo, recién había dado a luz, en proceso de embarazo, me sentía con miedo. De alguna manera he sentido la presión de que si no lo hacía iba a ser retirada«, contó Yolanda.

Carlos Quispe Baldovino, otro de los trabajadores mochados, se desempeñó en el despacho de Arriola como Asesor II, y es otra de las personas que viene colaborando con la investigación penal. Quispe entregó a las autoridades este otro chat, en el que conversa con Cuya, quien le reenvía una de las amenazas de Arriola:

Allí, Yolanda le dice al trabajador Quispe “tú sabes cómo es el jefe” y a continuación reenvía un mensaje intimidatorio bajo el estilo de escritura de José Arriola “Diles que tienen hasta las 11 a. m. después que ya no lo hagan, pásaselos», le indica a Yolanda Cuya.

Por el papel que desempeñó, el de recolectora de los fondos, Cuya por ahora, ha sido identificada como cómplice del congresista, por parte de la Fiscalía de la Nación, como figura en la denuncia constitucional enviada al parlamento. La extrabajadora, sin embargo, aboga reiteradamente por su inocencia, y está dispuesta a brindar toda la información a las autoridades penales.

«Yo voy a aportar todo lo que sea necesario que la Fiscalía me solicite. Yo estoy segura que voy a demostrar la inocencia. Él sabe y todos saben que estoy diciendo la verdad«, aseguró.