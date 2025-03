Daniel Salaverry cuestionó condena en su contra de 8 años de prisión

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, cuestionó la sentencia de 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación que el Poder Judicial le impuso tras hallarlo responsable de cometer el delito de peculado doloso por haberse apropiado de más de S/ 10 mil por una semana de representación que nunca habría realizado cuando era parlamentario.

«Estoy indignado, estamos regresando a las épocas fujimontesinistas en las que se usaba a jueces provisionales para sacarse de encima a los enemigos políticos. Lo de hoy no tiene precedentes, es una barbaridad, es prevaricador», remarcó entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.

Daniel Salaverry explicó por qué lo han condenado -según él- injustamente. «No me acusan por haber falseado boletas o facturas para sustentar gastos, eso se archivó porque era una patraña, sino porque acudí a mi semana de representación y, durante esa semana, me citó el Presidente del Congreso y yo fui como vocero de una bancada, es decir, me condenan por haber ido a una Junta de Portavoces a trabajar como congresista, por regresar a Lima y ausentarme un día».

El exparlamentario continuó con su argumentación: «la Fiscalía dice que debí devolver S/500 de los viáticos que me dan, pero a mí no me daban viáticos. Mostré el acuerdo de la Mesa Directiva: eso dejó de ser viáticos el 2017 y pasó a ser una asignación sujeta al impuesto a la renta de libre disposición. Dicen que de mi sueldo tenía que devolver por un día que no fui. ¿Dónde está la norma que dice eso?»

Finalmente, Daniel Salaverry dijo confiar en que «en una segunda instancia, en una sala permanente con jueces titulares, se emitirá un fallo sin sezgos ni ningún tipo de presión. Yo no he cometido ningún delito«.

