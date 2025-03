Salvador del Solar: Comisión Permanente aprueba inhabilitación por 5 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por 5 años del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, debido a su participación en la disolución del Parlamento en 2019. La votación terminó con 12 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El informe acusa a Del Solar de haber vulnerado la Constitución al plantear una cuestión de confianza para frenar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin que esta fuera discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros. Según el documento, su accionar infringió los artículos 132 y 133 de la Carta Magna.

En el debate previo a la votación se destacó que la cuestión de confianza utilizada por Del Solar no podía ser aplicada para suspender el procedimiento de elección de magistrados, ya que este no se trataba de un proyecto de ley. Por ello, se concluyó que el expremier no podía interpretar la elección de un magistrado como una denegación de confianza.

MARTÍN VIZCARRA, INHABILITADO POR 10 AÑOS

El informe también incluyó sanciones para otros exfuncionarios. En el caso del expresidente Martín Vizcarra, la Comisión Permanente aprobó su inhabilitación por 10 años, mientras que para Vicente Zeballos, quien también ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros, se recomendó la misma sanción de 5 años.

Ninguno de los involucrados se presentó ante el Pleno para ejercer su defensa, solo los abogados de Vizcarra y Del Solar asistieron a la sesión. La aprobación del informe final marca un nuevo episodio en el proceso de sanción a las principales figuras del Ejecutivo durante el cierre del Congreso en 2019.

La decisión ahora deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la inhabilitación de los exfuncionarios. En tanto, la medida refuerza la postura del Legislativo sobre la interpretación constitucional de la disolución del Parlamento y sus consecuencias.

