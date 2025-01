Dina Boluarte asegura que fue sometida a una intervención quirúrgica para tratar rinitis crónica

La presidenta Dina Boluarte aclaró que la intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente fue para tratar la rinitis crónica que padece desde 2011, y no con fines estéticos. Según dijo, esa información ya fue enviada a la Fiscalía. Además, explicó que el procedimiento fue estrictamente médico y necesario para su bienestar.

En ese sentido, la jefa de Estado rechazó las versiones que apuntaban a una cirugía plástica, las cuales han sido objeto de investigaciones periodísticas y de la tesis fiscal en curso.

«La presidenta no teme a nada. No tengo rabo de paja ni tengo porqué someterme a chantajes de alguien. Me dicen: ‘Te estamos encontrando algo, y lo vamos a sacar en la prensa‘. Y yo les digo: ‘Sáquenlo todo en la prensa. Que no tengo nada porqué temer‘», declaró.

ACUDIRÁ A FISCALÍA POR CASO COFRE

En otro momento, Dina Boluarte confirmó que acudirá a rendir su declaración por el caso ‘Cofre’. Según la Fiscalía, la diligencia se reprogramó para este miércoles 29 de enero, luego de que fuera suspendida el pasado 15 de enero.

«Como toda ciudadana, responsable y respetuosa, voy a ir a la Fiscalía tantas veces me citen. El que nada tiene, nada teme«, sostuvo. Afirmó que «la verdad es una», desmintiendo las acusaciones en su contra. Reconoció que, como cualquier ser humano, puede cometer errores, pero aseguró que no es mentirosa ni corrupta.

