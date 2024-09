Dina Boluarte asegura que «no se otorgará títulos de propiedad en zona de incendios»

Este viernes 20 de setiembre, en medio de una reunión que se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la presidenta Dina Boluarte analizó junto a otras autoridades los avances en la atención a los incendios forestales que se vienen registrando en las diversas regiones de nuestro país.

“Tenemos el informe que se han utilizado alrededor de 4 mil litros de agua para poder mitigar estos incendios. Sin embargo, yo sí quisiera poner en atención que cuando sobrevolamos la zona de Amazonas, pudimos ver desde el aire los incendios, que quizá podrían ser provocados por estas costumbres ancestrales, pero lo que ayer vimos en San Martín, es totalmente diferente”, puntualizó.

En ese sentido, la mandataria enfatizó que no se otorgará títulos de propiedad en las zonas afectadas por los incendios forestales.

“Por la zona de Awajún, que es una zona reservada, ahí se pudo notar, que al parecer la intencionalidad del incendio es para agrandar los espacios agrícolas, porque está todo un terreno está sembrado, y el incendio sigue para la zona donde están nuestros bosques”, resaltó.

“Vamos a tratar en el Consejo de Ministros un marco legal para que estas zonas afectadas por los incendios NO se va a reconocer como áreas de cultivos, ni de agricultura menos se va a otorgar títulos de propiedad, porque no es justo que personas con intención que se dedican NO una agricultura familiar, esto es agricultura a gran escala ”, añadió.

