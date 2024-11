Dina Boluarte en entrevista a televisión china: «En Perú necesitamos 50 años para construir un colegio»

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó una entrevista a un canal de televisión chino, donde puso al país asiático como modelo de crecimiento.

«Me cayó tremenda sorpresa y admiración que una ciudad como Shenzhen, que antes era un puerto de pescadores, en 50 años es una ciudad no solamente cosmopolita sino con una tecnología a flor de piel y acá en Perú necesitamos 50 años para construir un colegio«, aseveró la mandataria este sábado 23.

Boluarte Zegarra enfatizó la relación bilateral que Perú y China mantienen desde hace 5 décadas y resaltó el liderazgo de dicho país, que evidencia la planificación de sus gobernantes.

«Lo mismo queremos hacer en el Perú. No proyectarnos de la noche a la mañana, proyectarnos hacia un futuro donde Perú pueda crecer, donde Perú no solo sienta que siempre es un país de materias primas, donde Perú no sienta que siempre va a haber pobreza, donde no sienta que es imposible lograr ser un país desarrollado», dijo.

La mandataria habló también sobre los lazos económicos que unen a China y Perú e hizo énfasis en los acuerdos más relevantes en el marco del Foro APEC 2024.

«Nosotros hemos trabajado de una manera muy unida con China y, por ello, ahorita es nuestro primer socio comercial», añadió.

VIDEO RECOMENDADO