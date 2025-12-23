Elecciones 2026: nueve partidos inscribieron sus planchas presidenciales a un día de vencerse el plazo máximo

A horas de cumplirse la fecha límite para inscribir sus planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual vence este martes 23 de diciembre, nueve partidos políticos realizaron el trámite con éxito. Se prevé que la mayoría de los partidos completen su proceso el último día hábil para el trámite.

La entrega de los expedientes si bien marca el inicio de la revisión formal de las fórmulas, que incluyen a los candidatos presidenciales y para vicepresidentes, no implica la inscripción automática. El proceso contempla una etapa de calificación, observación y subsanación dentro de los plazos previstos por el cronograma electoral.

Cabe resaltar que, el JNE informó que tras los resultados de las elecciones primarias remitidas por la ONPE, 38 partidos y alianzas electorales se encuentran habilitados. Inicialmente eran 39, pero Acción Popular quedó fuera de carrera tras irregularidades en sus elecciones internas. De las 38, Frepap y Ciudadanos por el Perú solo presentarán listas al Congreso, por lo que se tiene previsto que sean 36 las planchas presidenciales que se inscriban hasta el martes 23.

PARTIDOS INSCRITOS HASTA EL MOMENTO

Avanza País inscribió su fórmula presidencial liderada por José Williams, ex presidente del Congreso. Su plancha también incluye a la congresista Adriana Tudela y Fernan Altuve. Fuerza Popular será liderada por Keiko Fujimori, a la vicepresidencia van Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Por su parte, Alianza para el Progreso postulará a la presidencia a su líder natural César Acuña Peralta, quien va acompañado por Jessica Tumi y Alejandro Soto, expresidente del Congreso. Renovación Popular presentó su plancha con Rafael López Aliaga a la cabeza, acompañado de Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

Otros de los partidos inscritos son Unidad Nacional (Roberto Chiabra), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales), Un Camino Diferente (Arturo Fernández) y el Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos). Se espera que en las próximas horas más partidos sigan inscribiendo sus planchas antes de que acabe el plazo establecido por el JNE.

