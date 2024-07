Keiko Fujimori sobre inicio de juicio por caso Cócteles: «Estoy serena y fuerte»

Panorama bastante movido en la política peruana. La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó su participación en el inicio del juicio por el caso Cócteles, marcando su regreso después de 8 años al proceso judicial.

El último 30 de junio, Fujimori dio a conocer su decisión cuando se dirigía a visitar a su padre, Alberto Fujimori. Una vez allí, expresó su solidaridad con las personas vinculadas a Fuerza Popular que considera víctimas de persecución política.

«Mañana por supuesto me voy a presentar, como me he presentado a cada uno de los requerimientos de la justicia de nuestro país. (…) Estoy serena y fuerte», afirmó Keiko Fujimori al ser consultada sobre el juicio oral.

EN DUDA SOBRE SU POSTULACIÓN A LA PRESIDENCIA

Respecto a su padre, la representante máxima del partido naranja manifestó haber tenido una conversación en la cual le expresó su preocupación por los riesgos legales y de salud que enfrenta.

«Sí me gustaría que sea candidato a la presidencia del Perú, pero esa es una opinión personal. Él tendrá que tomar esa decisión», enfatizó Keiko al ser consultada sobre la posible candidatura de su padre.

En relación a sus planes políticos, Fujimori mencionó no haber discutido la posibilidad de postular a la presidencia con sus hijas, aunque no descartó dicha opción y aseguró que actualmente están enfocados en fortalecer el partido.

