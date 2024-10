Ministro Santiváñez tras asesinato de profesor en colegio: «eso no significa que no haya resultados»

El ministro del interior, Juan José Santiváñez, se pronunció luego de conocerse la noticia de que un profesor fue asesinado dentro de un colegio, en Ate, a pesar de que ese distrito se encuentra en pleno estado de emergencia.

Visiblemente contrariado por los cuestionamientos de la prensa presente, el Ministro del Interior dijo que «no podemos decir que por un hecho que acaba de acontecer no existen más resultados. Ha ocurrido en medio del estado de emergencia, pero eso no significa que no estemos teniendo resultados».

En esa misma línea, Juan José Santiváñez defendió el estado de emergencia indicando que, solo el fin de semana, «se han desarrollado operativos el fin de semana con más de mil detenidos, hemos ingresado nuevamente a los 68 penales del país y hemos capturado a 3 organizaciones criminales».

Y sobre el caso concreto del asesinato del profesor en Ate, mencionó: «de las primeras informaciones que tenemos es que este hecho habría sido perpetrado por una persona que se hizo pasar como notificador del Poder Judicial».

ASESINAN A PROFESOR DENTRO DE COLEGIO Y FRENTE A SUS ALUMNOS

Un profesor fue asesinado dentro del Colegio Julio C. Tello, en Ate, frente a los alumnos de esta institución educativa. El crimen ocurrió alrededor de las 4:40 pm de este lunes 14 de octubre, pese a que Ate está en estado de emergencia. Muchos padres de familia llegaron a la escuela, preocupados por el estado de salud de sus menores hijos.

Testigos señalan que un falso delivery o mensajero llegó hasta la puerta del colegio y dijo que tenía un encargo para el profesor. Sin embargo, cuando el docente fue a darle el encuentro, el asesino le dio 2 disparos. Luego lo remató en el piso.

El hecho ocurrió a escasos metros de un nutrido grupo de estudiantes del turno tarde del mencionado colegio. El profesor asesinado fue identificado como Julio Pacheco. Enseñaba el curso de Comunicación y era tutor de un salón de segundo de secundaria.

Varios padres de familia, muy preocupados por lo ocurrido, anunciaron que no iban a enviar a sus hijos al colegio este martes, debido al miedo de que hechos similares puedan ocurrir. Horas después, el Ministerio de Educación informó que se suspendieron las clases presenciales y que se han decretado clases virtuales para los alumnos de esa escuela pública.

