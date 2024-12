Morgan Quero responde sobre sus polémicas declaraciones: «No logro oír toda la pregunta»

El ministro de educación, Morgan Quero, está en el ojo de la tormenta luego de decir que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, ante una consulta periodística. Ahora, el titular de educación explicó sobre sus declaraciones en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas.

«Yo estaba declarando sobre la pena de muerte a violadores y en ese contexto estamos transitando a otra zona y no escuche toda la pregunta, supuse que era para los violadores por eso respondo así tan contundente (…) Yo no oí bien la pregunta porque no estoy cerca de la periodista», declaró Quero en BNMN.

Asimismo, Santiago Gómez consultó sobre si va a pedir disculpas públicas a lo que Quero respondió: «Por supuesto que sí, mi respeto a los derechos humanos que son un principio fundamental en nuestra democracia, no tiene nada que ver con lo que sucedió años atrás», agregó.

