Nueve titulares en 4 años: ¿por qué hay tantos cambios en la presidencia de EsSalud?

En un momento crítico para el Seguro Social de Salud (EsSalud), llega un nuevo cambio en la dirección. El último domingo 9 de marzo, el Gobierno de Dina Boluarte designó al ginecólogo Segundo Cecilio Acho Mego como nuevo presidente ejecutivo de la institución.

Esto ocurre luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sea cuestionado por polémicas y repentinas designaciones en este importante cargo. Y es que Acho Mego, quien se desempeñaba como director general del Hospital Nacional Cayetano Heredia, vendría a ser la novena cabeza de la entidad en casi 3 años .

Ante la negligencia y la inestabilidad de la entidad más grande del Estado, Latina Noticias conversó con Hernando Cevallos Flores, médico y exministro de Salud durante el Gobierno de Pedro Castillo, para conocer la razón detrás de estos repentinos cambios en la presidencia de EsSalud y las consecuencias de ello para el país.

NUEVO DIRECTOR DE ESSALUD: «LOS PUESTOS NO SE MANEJAN CON MERITOCRACIA, NO HAY UNA EVALUACIÓN SERIA»

La designación de Acho Mego se da dos semanas después de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ejecutara una medida insólita. La mañana del sábado 22 de febrero se nombró a Constantino Vila Córdoba como nuevo presidente de EsSalud; sin embargo, en solo horas se dejó sin efecto la resolución que oficializaba su designación. ¿La razón? Vila Córdoba tendría una requisitoria, que no habría detectado anteriormente el Gobierno al colocarlo en el cargo.

Para Hernando Cevallos esto es una clara muestra de un problema de gestión «muy grave» en EsSalud, partiendo en que los puestos de responsabilidad no se adjudican en función de los méritos personales. «En general los puestos no se manejan con meritocracia, sino son puestos de confianza», indicó.

«Ponemos por lo general a los amigos pues del ministro de Trabajo, del propio Ejecutivo. Hemos puesto hasta gente procesada, como ha pasado con el anterior presidente ejecutivo», dijo Cevallos en referencia a César Linares, quien fue sentenciado por el delito de lesiones culposas en el 2019.

Linares fue el tercer presidente de EsSalud del gobierno de Dina Boluarte. El primero fue el polémico Mario Carhuapoma, y luego siguieron Gino Dávila, Alegre Fonseca, de nuevo Gino Dávila, Arturo Orellana y Rosa Gutiérrez. Luego de Linares, ingresó María Elena Aguilar, quien renunció al revelarse su estrecha relación con Mario Cabani, médico de confianza de Dina Boluarte. Desde entonces, la entidad estuvo bajo el mando temporal de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, debido a la fallida designación de Constantino Vila Córdova.

Entre el año 2000, cuando empezó a funcionar como entidad descentralizada y agosto de 2021, Essalud tuvo 9 presidentes ejecutivos. Desde 2022, 9 personas han ocupado ese cargo. Una inestabilidad que, sumada a la calidad de algunos de esos presidentes, genera una crisis de la entidad.

«No se consulta a los profesionales de la salud, no hay una evaluación técnica seria, no presentan un candidato a ser presidente ejecutivo, no presenta un plan de trabajo que sea evaluado por la sociedad civil, simplemente lo pongo ‘porque es mi amigo’, ‘porque me interesa’, ‘porque me va a hacer propaganda’ y eso ha hecho muchísimo daño a la salud en el país», explicó el médico.

«EL SEGURO SOCIAL ES UNA ENTIDAD FUERTEMENTE VERTICAL»

Hernando Cevallos señala que EsSalud ha ido perdiendo su misión más importante en los últimos años, la cual es asegurar una adecuada atención sanitaria a los casi 12 millones de asegurados que tiene a su cargo.

«EsSalud tiene un presupuesto de más de 15.000 millones, pero este monto no se refleja en un nivel de cobertura sanitaria adecuada, ni en número, ni en calidad. En los últimos años hemos perdido la potencialidad de casi 9 millones de consultas por consultorios externos. Además, se sigue tercerizando sus servicios dilapidando sus recursos sin fortalecer su propia estructura. La gente tiene que esperar dos o hasta tres meses para una intervención quirúrgica para una consulta», detalla.

Pero esta lista de problemáticas de la entidad se agravan aún más con el cambio constante de presidentes ejecutivos. «En muy pocos años han cambiado varios presidentes y eso le quita posibilidades de una organización seria con una perspectiva de a dónde llegar con esta institución tan importante», explica Cevallos.

Entonces, ¿por qué es importante la sostenibilidad de la cabeza de esta entidad? Porque la verticalidad sigue siendo parte de cómo funciona la institución: «El seguro social, si bien tiene un directorio, es una institución fuertemente vertical. Allí se disponen las distintas gerencias de línea, el nivel central dispone quiénes son los gerentes en todas las regiones y no necesita presentar ninguna prueba de suficiencia, de competencia. Simplemente yo pongo a quien quiero y saco a quien quiero. Entonces, claro que es importante quién está la cabeza de la presidencia ejecutiva«, asegura el exministro de Salud.

«POR LOS CAMBIOS EN LA PRESIDENCIA HAY UN MAL MANEJO DE RECURSOS Y CORRUPCIÓN»

De acuerdo al exministro de Salud, entre las principales consecuencias de los reiterados cambios en la presidencia de EsSalud encontramos el mal manejo de los recursos de la entidad, así como la corrupción, el deterioro de la labor asistencial y la ausencia de un plan real de crecimiento y de transformación administrativa.

Y es que, según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 7 de agosto del 2024 el 99.88% de peruanos tiene un seguro de salud. De ellos, 97.1% son seguros públicos, principalmente el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. Y el 83,5% de camas hospitalarias pertenecen al sector público. Por tanto, el desempeño del Estado impactará directamente en el bienestar de la gran mayoría de peruanos, siendo un reto mejorar la performance de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) que cuidan a los peruanos.

«Nosotros llevamos 13 millones de pacientes a nivel nacional. El Minsa tiene casi 19 millones, el resto, que es muy pequeña proporción, está entre las Fuerzas Armadas, policiales y privados. El déficit de especialistas en el Perú es de 15,000 médicos. La cantidad que necesitamos es enorme. En EsSalud, tenemos alrededor de 8,000 médicos especialistas que necesitaríamos para cubrir de manera efectiva”, declaró en 2024 la por entonces titular ejecutiva de EsSalud María Elena Aguilar Del Águila.

«Si cambiamos a cada rato de cabeza, todos estos aspectos no pueden resolverse, y es el mismo drama que tenemos en el Ministerio de Salud. Entonces, como el Estado no resuelve, le pedimos al sector privado que empiece a resolver la parte asistencial del seguro social. ¿Esto qué genera? Un gasto enorme en la Seguridad Social y una especulación y corrupción en el interior de la institución», opina Cevallos.

«GENERAR EXPECTATIVA CON UN NUEVO PRESIDENTE SERÍA MENTIR A LA GENTE»

Segundo Cecilio Acho Mego, quien es especialista en Ginecología y Obstetricia, se desempeñaba como director general del Hospital Nacional Cayetano Heredia desde el 1 de agosto de 2023.

El recién designado presidente de EsSalud tiene una especialidad en Ginecología y Obstetricia con un magíster en Medicina, así como otro en Salud Pública como especialista en Gestión de los Servicios de Salud. Asimismo, tiene un doctorado en Medicina y es profesor principal de Ginecología, Obstetricia y Salud Reproductiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

«Yo creo que está en una situación que no es de ninguna manera la mejor, y es que cambian y ponen a un amigo o a otro. Esto le quita poder de decisión al presidente ejecutivo, porque está supeditado al Congreso y al propio Poder Ejecutivo», dijo el exministro.

Sin embargo, de acuerdo a Cevallos, ya hay una serie de proyectos en marcha sobre la necesaria reorganización del seguro social y es en lo que tendría que trabajar Acho Mego: una reorganización profunda en toda la línea de la seguridad social, pero partiendo de una visión diferente.

«Entonces, se ha convertido en un botín político de salud este que no responde a las expectativas que que desafío sanitario le impone. Entonces, se necesita una reorganización, hay que hacer concursos, Claro hay que asegurar gente calificada, hay que hacer una programación de los gastos».

«En realidad, generar la expectativa en un nuevo presidente ejecutivo sería mentir a la gente, y esto creo que es importante señalarlo. Se necesita de una reingeniería y una profunda reorganización con participación de los trabajadores, con gente seria y técnica en este proceso. Eso no lo va a arreglar un nuevo presidente ejecutivo. Sería mentir a la gente», dijo.

Entonces, mientras no se produzca esta reingeniería seria en lo económico y en lo asistencial, EsSalud seguirá siendo lo mismo, aclara Cevallos. Por ello, será importante que el Gobierno de turno muestre una genuina voluntad para resolver esto, y dejar de lado el ‘yo pongo al que quiero’.

