Rechazan agresión verbal a congresista Susel Paredes dentro del Parlamento

Este jueves 3 de abril, la congresista Susel Paredes fue víctima de una agresión verbal cuando una reportera la interceptó y le dijo frases homofóbicas.

La parlamentaria compartió un video en el que se observa a la periodista preguntándole: «¿Si usted se siente hombre, por qué no va al baño de hombres?»

Acto seguido, Susel Paredes le explicó que «una lesbiana es una mujer que tiene afecto y atracción hacia otra mujer, yo no quiero ser hombre. Las personas transgénero son un tema de identidad de género. Yo tengo una orientación sexual lésbica, es decir, yo amo a mi esposa, me gustan las mujeres, pero yo no quiero ser hombre».

Ocurrido el hecho, diversas muestras de apoyo hacia Susel Paredes se difundieron en redes sociales. Por ejemplo, los integrantes de la bancada Bloque Democrático enviaron una carta pública solidarizándose con ella.

«Los abajo firmantes rechazamos la violenta agresión verbal perpetrada contra la congresista Susel Paredes, quien fue interpelada por su sexualidad. No podemos permitir que se disfrace de periodismo una flagrante muestra de discriminación y violencia«, se menciona en el comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ