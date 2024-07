RMP sobre caso caso Cócteles de Keiko Fujimori: «El tipo penal lavado de activos no va»

En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente planteado, entre otros temas. «Los que están en el Congreso son unos irresponsables y quieren ser senadores», señaló en cuanto a este poder del Estado.

«Los que aportaron a las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y de todas, ya que todas recibieron aportes, actuaron de manera ilícita porque vulneraron la Ley de Partidos Políticos. Pero una cosa es que sea ilícito y otro que sea delictivo», explicó en Punto Final.

Manifestó que la Ley de Partidos Políticos no es un ley penal, sino una que establece las obligaciones de los partidos, por lo que ante una vulneración de la misma corresponde una sanción administrativa. «Tengo una multa, pierdo el financiamiento público, pero si yo cometo un delito, me voy preso», precisó.

En cuanto al planteamiento del delito de lavado de activos en el caso Cócteles, aseveró que la persona que recibe tiene que saber o presumir que ese dinero proviene de un acto ilícito. «¿Cómo va a probar que Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular o sus procesados, sabían que había una donación específicamente proveniente de Odebrecht, que venía de una fuente ilícita?», expresó Palacios.

«Odebrecht no tiene este caso dentro del acuerdo de colaboración que sigue vigente. Reconoce coimas en cuatro casos, nada más: el de Toledo Interoceánica, Vía Expresa Costa Verde, Circunvalación de Cusco y el Metro de Lima. No reconoce en este caso, ningún delito», detalló.

Para la analista política, el problema radica en los jueces al aceptar los casos planteados por la fiscalía. «Los jueces no han sabido controlar esto en todas las etapas de control que tiene el juez» , señaló. «Señor, aquí no hay delito. ¿Señor fiscal dónde está el lavado de activos? No hay los elementos constitutivos del caso», planteó Rosa María Palacios en cuanto a lo que considera que los jueces tendrían que decirles a los fiscales.

Cabe señalar que el financiamiento prohibido de organizaciones políticas es considerado delito en el Perú desde el 2019.

FIGURA DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Rosa María Palacios señaló que la figura de la organización criminal «se ha abusado únicamente en estos casos Lava Jato». «Evidentemente la secretaria y chofer de Pedro Pablo Kuczynski no son una organización criminal, eso es ridículo», agregó.

Por otro lado, criticó a las modificaciones por parte del Congreso de la República en cuanto a la tipicidad del delito de organización criminal. «Demoler la organización criminal como tipo penal en el Congreso lo único que hace es desproteger a todos los peruanos».

Enfatizó que el Congreso «ha logrado establecer que mafias de crimen organizado no sean procesada por organización criminal en delitos como sicariato, asesinatos y delitos muy graves».

Esto en relación al Proyecto de Ley N.° 5891, que busca modificar la Ley contra el Crimen Organizado, la cual excluye 59 tipos de delitos que ya no serán juzgados bajo esta ley.

DEMOCRACIA

La abogada y analista política Rosa María Palacios también se pronunció en torno a la democracia en nuestro país. «Este Congreso y esta presidencia está quitando a una generación un proyecto de vida en el Perú». «Hace 15 años aquí había futuro… nos lo han robado», expresó.

«Este Congreso se ha volado la cuestión de confianza de facto, avalada por un Tribunal Constitucional que le rinde pleitesía. Han decidido que la vacancia por incapacidad moral la puede administrar con 87 votos cualquiera sin causa. Entonces no va a haber presidente», remarcó también en torno a la vacancia presidencial.

Señaló que no hay polarización sino que hay un consenso, ya que «el 90% del país desaprueba al Congreso y al Ejecutivo».