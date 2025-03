Christian y Andy Yaipén lanzan fuerte comentario sobre el estado de emergencia

En medio del velorio de Paul Flores, cantante de Armonía 10, los hermanos Christian y Elmer Yaipén llegaron hasta la casa de los padres del músico en el barrio Andrés Avelino Cáceres para ser parte del velorio en Piura.

En conversación con los medios, ambos expresaron su indignación por la creciente inseguridad que afecta a las agrupaciones musicales en el país, calificando, incluso, al estado de emergencia como una «burla» para la gente.

«La mayoría sabe que el estado de emergencia no funciona para nada. Es una burla. Para el populismo es chévere, pero para la gente que está sufriendo eso no funciona», dijo Christian, señalando que la Policía no hace nada al respecto.

Por su parte, Andy Yaipén pidió justicia y demandó acción inmediata de las autoridades. Del mismo modo, ambos artistas señalaron que las orquestas de cumbia se han visto obligadas a trabajar bajo estrictas medidas de seguridad.

«Hemos llegado a cantar con francotiradores alrededor. Es vergonzoso», sostuvo Christian. Los músicos pidieron al gobierno y al Ministerio del Interior frenar la violencia y garantizar la seguridad de quienes, como ellos, recorren el país llevando música.

