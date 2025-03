Christian Yaipén ante extorsiones: «Hemos llegado a tocar, arriba de los andamios, con francotiradores»

Medida extrema. Christian Yaipén, líder de Grupo 5, se presentó este miércoles 19 de marzo en el velorio de Paul Flores, el que se viene desarrollando en Piura, en la vivienda del integrante de Armonía 10, quien perdió la vida la madrugada del último domingo tras un ataque de sicarios.

El intérprete aprovechó las cámaras de los medios para expresar alzar su voz ante la ola de inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país. “Ellos saben qué hacer, tienen todo para solucionar todo esto en el acto, pero no lo están haciendo y nosotros estamos muy dolidos”, expresó Christian.

“Los congresistas pueden hacer esto más rápido, pero no lo quieren hacer. Estamos consternados con todo lo que está pasando. Venir a la casa de un compañero musical, de la forma en que ha fallecido. Lo único que notamos es la indiferencia de las autoridades. Indolencia, diría yo, tiene que pasar esto para que recién quieran reunirse, de verdad pedimos a las autoridades que, por favor, se pongan las pilas. No puede haber más muertes”, comentó por su lado Andy Yaipén, quien estaba junto a su hermano.

GRUPO 5 SON VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN DESDE HACE DOS AÑOS

Christian comentó que, desde hace dos años, su agrupación también es víctima de los extorsionadores; sin embargo, las autoridades no han actuado eficazmente para combatir a los delincuentes.

“Fue un escándalo, salió en todas las noticias… ’Balazos en la casa de Grupo 5′, pero ahí queda. No queremos eso. El estado de emergencia, la mayoría sabe que eso no funciona para nada, es una burla”, acotó.

En otro momento, el líder de Grupo 5 indicó que se han visto obligados a desplegar francotiradores en sus conciertos para cuidar su integridad.

“Todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas, con ametralladoras, con armamento largo, con todo para estar en defensa de… eso no debería pasar. Toda la vida hemos caminado con seguridad, pero nunca como si fuéramos a matar, eso no está bien, no está bien salir y no saber si se va a desatar una balacera en el camino”, puntualizó notoriamente ofuscado.

“Hace dos años para nosotros es normal salir con mucha seguridad. Hemos llegado a tocar, arriba de los andamios, con francotiradores. Esa cosa es vergonzosa. Me da mucha y tristeza, hablaba con Edwin Guerrero, después de que ha declarado, ha recibido más mensajes. Esperamos que esto termine», añadió.

