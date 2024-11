Paro de mineros continúa en la Panamericana Sur: vehículos no pasan hace una semana

Sigue el paro. En los últimos días, un grupo de mineros informales ha bloqueado la Panamericana Sur a la altura de la ciudad de Arequipa, es exactamente en el tramo de Yauca, Chala y Ocoña los que se encuentran bloqueados y no dejan pasar los vehículos hace una semana.

Si bien hay una gran cantidad de vehículos que no pueden seguir su camino, nuestro corresponsal Carlos Vásquez indicó en las últimas horas que se habría llegado a un acuerdo entre los mineros y las autoridades para abrir el pase en la carretera por una hora.

Asimismo, una pasajera de un bus interprovincial contó que los mineros habían llegado a un acuerdo para hacer una tregua, sin embargo, no se cumplió. «Dijeron a las 6 de la mañana y nada que avanzamos, no pueden cerrar la carretera, yo tengo que ir a ver a mi madre y no puedo», indicó.

Cabe mencionar que desde Lima, algunas agencias sí están vendiendo pasajes a Arequipa y una pasajera reveló que los buses están tomando otra ruta, por Ayacucho y no Nazca.

