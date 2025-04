Partidos de hoy, miércoles 23 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 23 abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 23 DE ABRIL

Inglaterra – Premier League

14:00 | Arsenal vs Crystal Palace

España – La Liga

12:00 | Athletic Club vs Las Palmas

12:00 | Celta de Vigo vs Villarreal

14:30 | Deportivo Alavés vs Real Sociedad

14:30 | Getafe vs Real Madrid

Italia – Serie A

11:30 | Cagliari vs Fiorentina

11:30 | Parma vs Juventus

Copa Sudamericana

17:00 | Unión Española vs Fluminense

17:00 | Huracán vs América de Cali

19:30 | Caracas vs Atlético Mineiro

19:30 | Vitória vs Cerro Largo

21:00 | Atlético Grau vs Sportivo Luqueño

21:00 | Mushuc Runa vs Unión Santa Fe

Copa Libertadores

17:00 | Olimpia vs Peñarol

17:00 | San Antonio Bulo Bulo vs Vélez Sarsfield

19:30 | Estudiantes vs Botafogo

19:30 | Independiente del Valle vs River Plate

19:30 | Libertad vs São Paulo

21:00 | Atlético Bucaramanga vs Fortaleza

