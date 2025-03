«Luché por ellos, por mi familia»: Pescador que sobrevivió 95 días en el mar llegó a Lima

Tras 95 días desaparecido en altamar, el pescador peruano Máximo Napa Castro finalmente llegó a Lima al Aeropuerto Jorge Chávez donde fue recibido por sus familiares y los medios de comunicación. Tras unos emotivos abrazos con algunos familiares, el pescador entregó palabras de agradecimiento y fe:

«Me siento bendecido por Dios, él me lo dijo, me hizo pasar tantas cosas, hambre y sed. Nunca pierdan la fé, él es todo. Yo creo en los milagros. He vuelto a nacer. Quiero llegar a ver a mi madre, lo único que le voy a decir es que la amo tanto, tú eres todo para mi, ella también me salvó la vida».

Máximo Napa señaló que fue fundamental el valor y esfuerzo que siempre tuvo para para sobrevivir y reencontrarse con su familia. También señaló que la diabetes que sufría fue curada al estar por más de 10 días sin alimentos, calificándolo como un milagro:

«Soy diabético, Ya no tengo diabetes, me curó la diabetes, él (Dios) me lo dijo, porque de lo que el cuerpo se secaba, tengo sangre nueva, la diabetes se fue. Es un milagro, él (Dios) me lo dijo. Llegué a pesar 40 kilos, yo pesaba 80. Esto es un milagro»

Finalmente entregó un mensaje a todas las personas que estuvieron enviando oraciones para que pueda ser encontrado con vida:

«Les agradezco a ustedes, nunca pierdan la fé. Déjenme ir a mi familia, les prometo que a todos les voy a dar mi testimonio a todos ustedes, yo no esperaba todo esto, por favor solo quiero ir a ver a mi familia y a mi madre. A la tripulación que me encontré ellos lo saben, los amo. Le he prometido a Dios, darle mi testimonio a todos para que sepan que él existe»

LA DESAPARICIÓN DE MÁXIMO NAPA

Como se recuerda, Napa Castro, se encontraba como desaparecido tras zarpar desde el puerto de San Juan de Marcona (Ica) el 7 de diciembre de 2024. El 11 de marzo, fue encontrado por una embarcación en aguas de Ecuador. Tras ser auxiliado, compartió detalles de su supervivencia y protagonizó un emotivo momento en que finalmente pudo contactarse por videollamada con su madre y otros familiares.

Lo primero que hizo al llegar a las instalaciones de la Marina de Guerra en Paita fue agradecer a Dios por haberle permitido sobrevivir: “Agradezco a Dios. Me encontró una tripulación hermosa, sensacional. Parecían mi familia. Llegué sin poder caminar. He sobrevivido gracias a la lluvia y he estado cocinando en leña casi un mes en mi bote. Me hacía mi arrocito… Hace 15 días no llovía, 15 días que no tomaba agua ni comía… Estoy tomando suero, comiendo despacio” dijo muy emocionado

Sus seres queridos nunca se cansaron de buscarlo y solicitar a las autoridades de continuar con las gestiones. El reencuentro con su hermano marcó un emotivo momento a su llegada al puerto de Paita, en la región Piura, por lo que agradeció a todas las personas que oraron por él.

SU CAMINO RUMBO A LIMA

Acompañado de su hermano, Máximo se retiró del hospital de Paita a bordo de un mototaxi. Posteriormente arribó el avión con destino hacia nuestra capital para, posteriormente, reencontrarse con su familia en Pisco (Ica).

