Año Nuevo: ¿este 30 y 31 de diciembre son feriados o días no laborables?

El año está por terminar y muchas personas esperan saber si este lunes 30 y martes 31 de diciembre serán días no laborables o feriados para poder disfrutar de un tiempo en familia, con la pareja o con los amigos.

Por ello, con el propósito de evitar contratiempos, conoce en la siguiente nota de Latina Noticias si las mencionadas fechas son días no laborables o feriados.

¿SON DÍAS NO LABORABLES O FERIADOS ESTE 30 Y 31 DE DICIEMBRE?

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 011-2024-PCM, el Gobierno peruano ha declarado el 30 y 31 de diciembre del 2024 como días no laborables. No obstante, es fundamental mencionar que esto solo aplica para el sector público.

La decisión de declarar ambos días como no laborables, que se suman al feriado del 1 de enero del 2025 por el Año Nuevo, tienen como objetivo brindar un descanso prolongado a los trabajadores del Estado, promoviendo así su bienestar y la convivencia familiar durante las festividades.

La decisión, anunciada en el Diario Oficial El Peruano, también busca fomentar el turismo interno y reactivar la economía nacional.

Las horas no laboradas por los trabajadores del Estado deberán ser recuperadas en las semanas siguientes, conforme a las indicaciones de las oficinas de recursos humanos de cada institución pública.

Asimismo, se especifica que las entidades del Estado que realicen actividades esenciales, como los servicios de salud, seguridad, sanitarios, agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte y otros sectores estratégicos, deberán garantizar la continuidad de sus operaciones.

Cabe apuntar que los empleadores del sector privado no están obligados a acatar estos días no laborables. Esto quiere decir que los empleadores y los trabajadores pueden llegar a un acuerdo sobre si adoptar o no esta medida, además de definir cómo se compensarán las horas no trabajadas.

En caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, siempre será el empleador quien determine si se trabajará con normalidad el lunes 30 y martes 31 de diciembre.

DIFERENCIA ENTRE FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES

Si bien suelen tomarse como sinónimos, debes tener en cuenta que los días no laborables no son feriados nacionales, por lo que existen diferencias significativas entre ambos.

Por un lado, los feriados nacionales, como el miércoles 1 de enero del 2025, son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores del Perú, tanto del sector público como privado. En ese sentido, si un trabajador labora en un feriado, tiene derecho a una remuneración adicional.

Por otro lado, los días no laborables, como el lunes 30 y martes 31 de diciembre del 2024, son aplicables para el sector público, a fin de promover el turismo o facilitar ciertas celebraciones nacionales. Si un trabajador labora uno de estos días, no existe una compensación económica adicional.

