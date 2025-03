Día de la Mujer: mira cómo detectar y prevenir casos de acoso sexual

El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo y es una fecha clave para reconocer la lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia y la discriminación.

Precisamente, una de las formas de violencia contra la mujer es el acoso sexual. Así lo reconocen organismos internacionales como la ONU y la OMS.

El acoso sexual es cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada que afecta la dignidad de una persona y crea un ambiente intimidante, hostil o humillante. Puede ocurrir en el trabajo, en la calle, en el transporte público, en espacios educativos, en redes sociales y otros entornos.

Pero, ¿cómo reconocer los casos de acoso sexual?, ¿cómo saber lo que pasa por la mente del acosador sexual? Para responder estas y otras preguntas, en el podcast ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias, entrevistamos a la doctora Verónica Becerra.

La psicóloga forense nos habló sobre lo que ocurre en la mente de aquel hombre que se dedica a acosar mujeres y cómo este comportamiento puede terminar en acciones más violentas. En ese sentido, indicó que el acosador sexual muestra una «baja tolerancia a la frustración, impulsividad, agresividad, ira, considera a la mujer como un objeto sexual que le sirve para algo».

«Esta persona no acepta el fracaso, no tolera la frustración, entonces que alguien le diga ‘no’ detona su agresividad, su desesperación por hacer algo para que la mujer quiera estar con él. Consideran a la mujer como una cosa, es decir, ella me gusta y quiero obtener algo de ella, que puede ser un beso, una relación sexual o tocarla», remarcó.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

