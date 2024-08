Estos distritos de Lima saldrán afectados por llovizna del 29 al 31 de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso sobre la presencia de lloviznas que afectarán varios distritos de Lima Metropolitana. Este evento climatológico se dará desde del 29 al 31 de agosto.

Según el pronóstico, estas precipitaciones son consecuencia del aumento de la humedad provocado por la intensificación de los vientos del sur a lo largo de la costa. A continuación, te mostramos la lista de distritos que padecerán este evento climatológico.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA SALDRÁN AFECTADOS POR LLUVIAS INTENSAS?

Los distritos que saldrán más afectados por llovizna son Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín. Incluso, se espera que los acumulados de lluvia alcancen valores cercanos a los dos milímetros.

Además, el Senamhi advirtió que las bajas temperaturas que se mantendrán en la capital durante este mismo periodo. Se pronostica que estas oscilarán entre los 12° C y los 15° C, pero podrían variar entre los 16° C y los 20° C. en el día.

El fenómeno climático también afectará a la costa de las regiones de Moquegua y Tacna, donde se esperan acumulados de lluvia entre 1 y 2 mm diarios, con la posibilidad de mayores precipitaciones en algunas áreas de la costa interior.

