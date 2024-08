Belén Estévez en ‘Mentes Libres’: «Nunca pensé estar 17 años fuera de mi país»

En un nuevo episodio de ‘Mentes Libres‘, el podcast de Latina Noticias, la bailarina y locutora argentina Belén Estévez se unió a Daniela Neves y a la psicóloga Micaela Arzervi, especialista en procesos de adaptación, para discutir los desafíos de la salud mental al migrar.

Durante la conversación, Belén compartió su experiencia personal de vivir fuera de su país natal durante más de una década. «Nunca pensé estar 17 años fuera de mi lugar, país, de mi casa, de mi familia, nunca lo hubiese imaginado, pero me quedé por amor al Perú», confesó.

La conversación profundizó en los miedos y ansiedades que acompañan a los migrantes. Belén expresó su mayor temor, una preocupación constante que resuena con muchos migrantes que, aunque encuentran un nuevo hogar, no dejan de preocuparse por la distancia que los separa de sus seres queridos.

«Mi terror es que le pase algo a mis padres y no puedo no imaginarme no estar ahí en el segundo para ellos».

La bailarina también abordó la nostalgia y la necesidad de conexiones familiares tangibles, especialmente cuando tenga un hijo. «Quisiera tenerla y que me abrace y toque a mi bebé y nos emocionemos juntas, y decírselo por videollamada no es igual».

Junto con la psicóloga Micaela Arzervi, exploraron cómo estos desafíos afectan la salud mental y emocional de los migrantes. La especialista aportó su conocimiento sobre la importancia de encontrar un equilibrio y construir redes de apoyo en el nuevo entorno, así como mantener las conexiones con el país de origen para preservar la identidad y bienestar emocional.