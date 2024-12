Diseñadora pide disculpas tras criticadas expresiones sobre comunidad Shipibo-Konibo

Tras recibir una «lluvia» de críticas en redes sociales, luego de manifestar su frustración por la resistencia de una comunidad shipibo-konibo en compartir de manera gratuita sus ancestrales técnicas textiles, la diseñadora de modas Anis Samanez pidió disculpas por sus criticadas declaraciones.

«Quiero pedir disculpas sinceras por mis recientes declaraciones. Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente», indicó en su comunicado.

La diseñadora continuó señalando: «quiero asegurarles que en ningún momento hubo mala intención ni tampoco la voluntad de faltar el respeto hacia las tradiciones y comunidades que mantienen vivo nuestro valioso patrimonio cultural. Por esta razón es que invité a este panel a las mujeres artistas que contribuyeron en alguna oportunidad conmigo para homenajear su gran talento y para que tengan una oportunidad de compartir sus historias y saberes. Lamentablemente, no pudieron acudir».

Anís Samanez mencionó también que «desde hace 5 años, he trabajado con diversos colectivos y comunidades que han enriquecido mi visión y mi trabajo como diseñadora. Estas experiencias me han enseñado mucho sobre la riqueza cultural de nuestro país. Sin embargo, reconozco que aún me queda mucho por aprender. Amo profundamente nuestra cultura y siempre he tratado de reflejar ese amor en mis diseños. Hoy asumo con humildad la gran lección que me deja esta experiencia».

Pese a este pedido de disculpas, la diseñadora Anis Samanez apuntó que el video difundido en redes sociales está incompleto. «El video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio. Luego de lo cual he construido una relación de mucho aprendizaje y respeto con valiosas artesanas peruanas», remarcó.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO LA DISEÑADORA ANIS SAMANEZ SOBRE LA COMUNIDAD SHIPIBO-KONIBO?

Cabe recordar que, durante un conversatorio, la diseñadora de modas Anis Samanez expresó su incomodidad por la negativa de integrantes de la comunidad shipibo-konibo en compartir de manera gratuita sus ancestrales técnicas textiles y de cobrarle 5 mil dólares. Además, enfatizó que no tendría por qué pagar ese monto de dinero, ya que ella también es peruana y es su cultura.

Dicha postura fue apoyada por José Forteza, editor de Vogue México y Latinoamérica, reforzando el discurso despectivo sobre la comunidad. Él expresó «no te pongas difícil, si no fuera por ella (Anís Samanez), seguirían muriendo de hambre».

Hechas públicas estas declaraciones sobre el arte kené, una expresión cultural significativa del pueblo Shipibo-Konibo, ambos panelistas fueron acusados de apropiación cultural.

