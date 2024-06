«House of the Dragon»: La historia de la ingeniosa emperatriz inglesa que inspiró la precuela de «Game of Thrones»

En un contexto histórico fascinante, la inspiración para uno de los personajes principales de «House of the Dragon«, el drama fantástico de HBO que sirve como precuela de «Game of Thrones«, tiene sus raíces en eventos medievales británicos. En esta nota, te contamos los detalles de esta serie que es vista por millones de personas en el mundo.

¿QUIÉN ES LA PERSONAJE CLAVE?

La serie de HBO, una precuela de «Game of Thrones» basada en la novela de George RR Martin, narra la historia de la batalla de Rhaenyra Targaryen por el Trono de Hierro. Según Katherine Newman, experta en historia medieval y que trabaja en el Castillo y Prisión de Oxford, la serie se basa en la lucha de Rhaenyra Targaryen por el Trono de Hierro, reflejando paralelismos sorprendentes con los intentos de la emperatriz Matilde por reclamar el trono inglés en el siglo XII.

Matilde encontró refugio en el Castillo de Oxford durante la prolongada guerra civil conocida como la Anarquía, donde también participó en una audaz fuga de esta fortaleza medieval. Esta era una época tumultuosa en la historia inglesa, paralela a la Guerra de las Dos Rosas del siglo XV, que inspiró la serie de novelas de George RR Martin, «A Song of Ice and Fire», base de «Game of Thrones».

Martin, en su obra «Fire & Blood», exploró aún más en el pasado, hasta el siglo XII, para crear personajes como Rhaenyra Targaryen, perteneciente a la dinastía Targaryen que dominaba los Siete Reinos en la ficción de Martin.

Esta historia ficticia tiene sus raíces en la Anarquía, una guerra civil de 15 años en Inglaterra y Normandía, donde Matilde luchó contra su primo Stephen de Blois por la sucesión al trono inglés, evento que finalizó con la ascensión de Enrique II, iniciando la dinastía Plantagenet.