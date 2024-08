Jugadora de ajedrez es acusada de envenenar a su oponente [Video]

Una jugadora rusa de ajedrez está bajo investigación después de que, supuestamente, fue captada por una cámara rociando el tablero de su oponente con lo que – según las autoridades – era una sustancia que contenía mercurio. Consideran que se trataría de un intento de envenenamiento antes de una partida desarrollada la semana pasada.

De acuerdo a información difundida por NBC News, Amina Abakarova se enfrenta a una posible suspensión de por vida y a posibles procesos penales tras el incidente durante un torneo en la república caucásica de Daguestán.

La Federación Rusa de Ajedrez emitió un comunicado el miércoles sobre lo que dijo fue «un intento de envenenar a una participante en el campeonato de la República de Daguestán en Makhachkala», en referencia a la capital de Daguestán.

Dijo que Abakarova ha sido suspendida temporalmente de todas las competiciones bajo la autoridad de la federación nacional, en espera de la conclusión de la investigación criminal. El comunicado incluía un video del incidente, el cual fue divulgado por Baza, un canal de noticias de Telegram.

El clip de vigilancia de 34 segundos muestra a Abakarova caminando por una sala llena de tableros de ajedrez preparados para un torneo y parece frotar algo en uno de ellos, antes de mirar a su alrededor y alejarse.

El canal de noticias Baza informó que el incidente tuvo lugar el viernes 2 de agosto durante una competición en la Casa del Ajedrez en Makhachkala. Una de las participantes que se sentó a la mesa con un tablero manchado cayó enfermo durante el torneo, informó Baza, citando a testigos presenciales, y agregó que los organizadores llamaron a la policía después de revisar el video de vigilancia esa noche. El canal identificó a la mujer que enfermó como Umaiganat Osmanova.

