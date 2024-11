Marko quiere impresionar al Perú con ‘El poder de un chisme’: “Ver un show es olvidarte de los problemas” 

Marco Pérez, más conocido como ‘Marko’ o ‘Marko Música’ por su fama en las redes sociales, es un comediante e influencer venezolano que alcanzó la viralización entre la comunidad de habla hispana debido a sus videos humorísticos que publica principalmente en su cuenta de Instagram.

Marko asegura que entendió inmediatamente que su fama en las plataformas digitales tenía un propósito y era ayudar el de ayudar a personas más necesitadas, esto lo llevó a utilizar sus cuentas en Instagram, YouTube, TikTok y más redes sociales para impulsar diversas campañas a lo largo de estos últimos 10 años.

“Si Dios me dio la oportunidad, era porque me necesitaba para algo y yo lo entendí desde el primer momento”, declaró desde Miami el influencer, en exclusiva para Latina Noticias.

¿LAS BUENAS ACCIONES SE PUBLICAN EN REDES SOCIALES?

Marko, quien fue reconocido como ‘influencer del año’ en los Premios Heat de 2020, nos dijo lo que opina de aquellos creadores de contenido que suben las buenas acciones que realizan a las redes sociales.

“Vivimos en un mundo tan errado, yo he sido parte de esa equivocación, que nos cuesta pensar que exista gente buena y que esas acciones se den, por eso en las redes sociales el contenido negativo no es atacado, pero el positivo se pone en duda”, afirmó.

El influencer venezolano dijo estar a favor de que se publiquen los buenos actos en las redes sociales. Considera que ese contenido puede inspirar a las audiencias y así se replicarán más acciones positivas en el mundo. También pide que no se juzgue a los creadores que se dedican a este tipo de contenido.

‘Marko Música’ fue galardonado en 2018 con tres Premios Emmy del Sureste (Southeast Emmy Awards) por su documental ‘El poder de un post’. Este largometraje busca mostrar que las redes sociales pueden salvar vidas y que no solo son un espacio para la vanidad o el odio.

Actualmente, Marko es influencer, músico, actor y ganador de diversos premios por su trayectoria como creador de contenido, pero antes de lograr la fama, a este comediante le tocó salir de su natal Venezuela hacia Estados Unidos. En este nuevo país le tocó hacer de delivery mientras ni veía cerca lograr algún éxito en las redes sociales.

“Busca la mejor versión de la última equivocación. La reinvención constante te va a llevar a abrirte a miles de canales (oportunidades) y habrá un canal que te va a llevar un poquito más lejos. El problema es que la gente quiere de 0 a 100 y no se llega así”, aseveró.

EL PODER DE UN CHISME

El nuevo stand up de Marko es una propuesta con la que quiere impresionar a todos sus fans en el mundo. El influencer nos promete “un buen show de comedia” que ya pudo probar durante tres meses en los Estados Unidos, en funciones con más de 200 personas por cada una. El comediante venezolano nos dijo que todo este material es nuevo y con el feedback durante las pruebas pudo descartar lo que no gustó al público y quedarse con lo mejor.



“Yo no voy para Perú a ver si un chiste me funciona, yo trabajé, trabajé y todos los chistes que no me funcionaron los pude identificar en las funciones pequeñas”, aseguró.

Esta gira empezó en Europa. Ahora llega a Latinoamérica y Lima es uno de los destinos donde se va a presentar este popular comediante de la comunidad habla hispana. La presentación será en el nuevo Anfiteatro Costa Duomo, ubicado en el Multiespacio Costa 21, y contará con la participación de Mateo Garrido Lecca.

